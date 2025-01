El empleo total y el empleo adecuado crecieron al cierre del 2024 en Lima Metropolitana. Según el último reporte de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el avance con respecto al 2023 fue de 4,3% y 6,9% respectivamente.

Los empleos adecuados se caracterizan por tener una jornada entre 35 o más horas a la semana y por brindar ingresos por encima de la remuneración mínima vital (RMV). De esta manera, en la capital del país, 3′273.500 peruanos laboraron bajo esta condición al cierre del 2024; es decir, 212.300 más que el 2023.

“Se ve que hay una mejora escalonada importante con respecto a la PEA adecuadamente empleada desde el 2020. La mejora es gradual y permanente. También se observa que el 72% de los empleos adecuados son dependientes”, comenta Claudia Sícoli, directora de las carreras de Economía de UPC.

Aunque los empleos adecuados crecieron, no se ha logrado revertir el número de subempleados, aquellos cuyos trabajos no tienen la jornada laboral completa y ganan una remuneración por debajo del sueldo básico. Para el cierre del 2024, había 2′185.800 en esta condición, de los cuales 1′718.500 ganan por debajo del sueldo mínimo (subempleo invisible).

El subempleo no se recupera porque “no hay avances en la productividad para justificar que eso se traslade a mejores ingresos. La recuperación, en todo caso, es incipiente y viene después de un de un largo periodo de estancamiento; por lo que no se puede esperar que de la noche a la mañana esos indicadores cambien. No van a cambiar”, refiere al respecto Miguel Jaramillo, investigador principal del GRADE.

En el 2024, por cada 100 personas que pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA), 94 tenían empleo 6 buscaban trabajo activamente. Esto demuestra una reducción en la tasa de desempleo; aunque con una diferencia de 0,4% puntos porcentuales con respecto al 2023.

También se recupera el ingreso promedio mensual, para el 2024 en Lima Metropolitana fue de S/ 2′035,4 soles. Esto significó un incremento de 6,6% con respecto al 2023; aunque hay una diferencia si se observa por grupo etario. Los jóvenes entre 14 y 24 años recibieron S/ 1.223,8, mientras que los trabadores entre 25 a 44 ganaron S/ 2.131,7. En tanto, la brecha entre salarios masculinos y femeninos también se mantiene pues ellos recibieron una remuneración promedio de S/ 2.305,5 y ellas de S/ 1.713,8.

Por su parte, Paola Herrera, economista senior de IPE, consideró que, si bien hay un avance, todavía seguimos comparándonos con prepandemia, cuando el punto de referencia debería ser otro. “Deberíamos estar apuntando hacia un empleo que supera los niveles de calidad del 2019. Hay señales positivas, pero todavía estamos a la espera de que se siga dando una mayor de la calidad del empleo en este año”, precisa.

Según la ONG Horizonte Laboral, se esperaba una mejora sobre todo porque varios sectores productivos ya registraban un crecimiento. Incluso el mismo Banco Central de Reserva proyectó un PBI de 3,2% el 2024 y el último reporte de INEI sobre producción nacional, se registró un crecimiento de 3,11% a noviembre del año pasado, recordemos que este informe se publica con un desfase de dos meses.

Escenario para los jóvenes

Según Jaramillo la situación de los jóvenes continúa deteriorándose. “Esto se debe al crecimiento del empleo que todavía es anémico; aunque hay razones estructurales que van a llevar a que tengamos permanentemente alto desempleo entre jóvenes, porque contratarlos es mucho más caro que contratar a adultos”, explica. Sin embargo, este factor “no explica el deterioro continuo. Incluso quienes mantienen un empleo no logran mejoras en cuanto a ingresos”, refiere.

Aunque, para Sícoli la situación no es tan preocupante porque hay un 50% de personas entre 25 a 44 años con empleo adecuado lo que muestra una “transición bastante positiva”. “Nos tendríamos que preocupar por el grupo de jóvenes que no terminan de insertarse en el mercado laboral y que pueden entrar al mercado informal”, advierte.

Herrera del IPE también considera que hay dos factores que podrían mejorar el escenario para los jóvenes: el crecimiento económico y la capacitación de ellos para mejorar su empleabilidad. “Luego de la pandemia y la recesión, las empresas se están haciendo más exigentes con las capacidades que requieren, las habilidades que buscan y eso está afectando mucho a la capacidad para encontrar empleo para los jóvenes”, destacó.

Datos: