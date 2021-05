El excongresista Hernando Cevallos, quien forma parte del equipo de trabajo del plan del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, descartó este jueves que se esté proponiendo la eliminación de las Administradores del Fondo de Pensiones (AFP).

“No estamos hablando de eliminar las AFP, por lo menos en este momento no hay ningún planteo en ese sentido, pero en perspectiva lo que sí queremos es fortalecer el sistema nacional de pensiones”, señaló en diálogo con la prensa.

Cevallos indicó que en el plan de Perú Libre “se habla de respetar los depósitos privados” y de ponerle un “freno” a las AFP respecto a las comisiones que cobran a sus afiliados.

“Lo que yo puedo decirles es que en el plan de Perú Libre se habla de respetar los depósitos privados, pero sí se habla de frenarle la mano a las AFP, no puede haber más usura, no puede haber las comisiones que se están pagando, no puede haber pensiones miserables como las que cobra ahora la gente. Ese tema hay que revisarlo”, consideró.

Asimismo, consultado sobre las concentraciones de personas en las actividades proselitistas que realiza Pedro Castillo como parte de su campaña electoral y que constituyen un riesgo en medio de la pandemia por el COVID-19, sostuvo que se deben conservar las medidas de seguridad para evitar la propagación de contagios.

“También se han hecho mítines de la señora Fujimori, a veces uno se olvida de decirlo abiertamente. Obviamente las aglomeraciones no ayudan, facilitan la transmisión. Si uno va a un acto hay que conservar la distancia social, hay que llevar colocada la mascarilla, hay que llevar un protector facial, después viene la euforia de la gente”, dijo.