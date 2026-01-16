Según el informe All The Ways Players Pay: Copa del Mundo 2026, elaborado por Paysafe, la cual pertenece PagoEfectivo, el 85% de los aficionados peruanos planea apostar de manera online durante la Copa, convirtiéndose en el mercado con mayor intención de apuestas entre todos los países analizados.

Este estudio se basó en una encuesta realizada en nombre de Paysafe por Sapio Research, que evaluó el comportamiento de 3.850 consumidores en edad legal con interés en seguir la Copa Mundial 2026 (en alguna medida) en todo Estados Unidos (Florida, Kansas, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, y Pensilvania), México y Canadá (Ontario), así como Brasil, Bulgaria, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Perú y España.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El informe confirmó que existe un fuerte interés por las apuestas online en los países anfitriones (EE.UU., México y Canadá), así como en Europa y América Latina, con un 60% de los aficionados globales planeando apostar.

En EE.UU. el 62% señaló que tiene la intención de apostar, mientras que un 29% realizará su primera apuesta. En el caso de México, se espera que el crecimiento sea más marcado, con un 68% que planea hacerlo y un 26% que lo hará por primera vez. Mientras que en Canadá, el 46% de los ontarianos espera apostar, con un 9% de intención por parte de los novatos.

LEE TAMBIÉN: Donald Trump busca impulsar que grandes tecnológicas paguen por el alza de los costos de la energía

Asimismo, existe un interés igualmente sólido, especialmente en los mercados recientemente regulados, donde Perú supera ampliamente a países como Brasil (66%), Italia (64%) y Reino Unido (60%) en intención de apostar.

El informe de Paysafe también indicó que a reputación de la marca y ofrecer pagos flexibles y fiables serán cruciales para las casas de apuestas online a la hora de convertir y retener tanto a apostantes nuevos como experimentados.

En esa misma línea, cuando los jugadores eligen una casa de apuestas online para la Copa del Mundo, la confianza en la marca es primordial (priorizada por un 38%), pero los pagos rápidos (un factor importante para el 33%) prevalecen sobre todo lo demás, incluyendo cuotas, promociones, experiencia de usuario y mercados/eventos deportivos.

“Con el espacio regulado de apuestas online que abarca nuevos mercados de América del Norte y Latinoamérica, la Copa del Mundo 2026 será el torneo más grande hasta la fecha para las casas de apuestas online, ofreciendo una oportunidad sin igual para ganar nuevos clientes y fortalecer las relaciones existentes. Nuestra investigación más reciente indica que, para optimizar la adquisición y retención de jugadores, los operadores deben mejorar sus cajeros, ya que los pagos serán de suma importancia durante la duración del torneo y más allá”, comentó Zak Cutler, presidente de Global Gaming en Paysafe.

Adicionalmente, otros factores de pago son casi igual de cruciales en la elección de casas de apuestas, como por ejemplo, un 24% de los apostantes globales priorizan depósitos rápidos, mientras un 22% consideran importante la disponibilidad de métodos de pago preferentes de acuerdo a lo que señala el mencionado informe.

Por otro lado, la preferencia por métodos de pago locales se vuelve cada vez más decisiva. De esta manera, el 19% de los usuarios opta por soluciones propias de su mercado, una tendencia que se intensifica en países con marcas consolidadas, como Brasil, donde el sistema instantáneo Pix se perfila como la elección del 48% de los apostadores.