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El megapuerto de Corío fue ofrecido a las empresas indias. (Foto: ProInversión)
El megapuerto de Corío fue ofrecido a las empresas indias. (Foto: ProInversión)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Perú ha intensificado sus contactos con empresas de la India para atraer capitales hacia el megapuerto de Corío, una terminal con una profundidad natural de 28 metros capaz de recibir a los buques de mayor calado para asegurar el flujo de minerales hacia el mercado indio.

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