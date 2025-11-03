Perú-Petro informó que ha decidido ampliar, por un periodo máximo de seis meses, el Contrato de Licencia vigente con el Lote Z-69, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones petroleras.

Esta medida responde a la proximidad del vencimiento de dicho contrato y ante la falta de un nuevo operadora, proceso que se convocó en agosto de este año, pero fue declarado desierto ante la falta de presentación de ofertas técnicas y económicas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, Perú-Petro indicó que está realizando mejoras a las condiciones de las bases, con el objetivo de lanzar una nueva convocatoria que permita atraer el interés de empresas con experiencia y solidez económica, garantizando inversiones sostenibles para los próximos años.

PUEDES VER: MEF y Sunat acumulan 11 autoridades en los últimos 22 meses: los efectos de esta alta rotación

“Esta decisión asegura la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad petrolera, sin interrupciones en la producción”, sostuvo la petrolera estatal en un comunicado.

Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo energético sostenible del país y con la estabilidad económica y social de las zonas productoras, trabajando para contar próximamente con un nuevo operador que garantice la inversión y la generación de más puestos de trabajo en Piura.