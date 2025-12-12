El directorio de Perú-Petro designó a Jorge Aguilar Lizárraga como nuevo Gerente General, así como a nuevos funcionarios en las diversas gerencias corporativas esenciales de la entidad.
Jorge Aguilar es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, posee un MBA de la USMP y una especialización en Gerencia Ejecutiva en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN).
Perú-Petro señaló que como parte de su trayectoria profesional, Lizárraga ha liderado operaciones de activos en petróleo, gas y electricidad, donde destaca la puesta en marcha de los dos proyectos de gas: Gas de Aguaytía (Lote 31 C) y Gas de Camisea (lotes 88/56).
La nueva plana gerencia acompañará al presidente del directorio de Perú-Petro, Carlos Bianchi.
“Esta nueva plana gerencial acompañará al presidente del directorio de Perú-Petro, Carlos Bianchi, en la actual gestión, orientada a reactivar las operaciones petroleras e impulsar mecanismos que permitan agilizar procesos para el desarrollo de proyectos en marcha, así como la llegada de nuevas inversiones al sector hidrocarburos”, finalizó la compañía a través de un comunicado.
