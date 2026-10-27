El Lote 207 está conformado por la sección A del actual Lote XIII, cuyo contrato vence en diciembre del 2026 y tiene una extensión de 21,911.453 hectáreas. Foto: Andina.
El Lote 207 está conformado por la sección A del actual Lote XIII, cuyo contrato vence en diciembre del 2026 y tiene una extensión de 21,911.453 hectáreas. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Perú-Petro otorgó en la víspera la buena pro del Lote 207 (Cuenca Talara) a la empresa SPT Energy Group Inc. La oferta técnica superó ampliamente las propuestas de los otros seis postores calificados para este proceso de convocatoria de inversionistas.

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