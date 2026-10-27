Perú-Petro otorgó en la víspera la buena pro del Lote 207 (Cuenca Talara) a la empresa SPT Energy Group Inc. La oferta técnica superó ampliamente las propuestas de los otros seis postores calificados para este proceso de convocatoria de inversionistas.

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En cumplimiento del cronograma establecido, la Comisión de Selección procedió hoy con la apertura del Paquete N.°2, correspondiente a la Oferta Técnica de los siete postores en carrera. Tras una evaluación rigurosa y transparente, en Acto Público, se dio como ganadora a la empresa SPT Energy Group Inc.

El nuevo Contrato de Licencia del Lote 207 será por un plazo de 30 años, periodo en el cual el nuevo operador deberá ejecutar un ambicioso Programa de Trabajo orientado a maximizar la eficiencia e incrementar la producción petrolera en la Cuenca Talara.

La propuesta ganadora contempla la ejecución de 100 trabajos de reacondicionamiento de pozos (adicionales a los 21 establecidos en las bases), la perforación de 170 pozos de desarrollo (superando los 12 exigidos) y 80 pozos exploratorios, con una inversión de cerca de US$400 millones en los primeros 10 años del Contrato de Licencia, con los correspondientes beneficios directos e indirectos para la región.

Cabe precisar que el Lote 207 está conformado por la sección A del actual Lote XIII, cuyo contrato vence en diciembre del 2026 y tiene una extensión de 21,911.453 hectáreas. La producción promedio en el último año ascendió a 750 barriles diarios de petróleo, la misma que se verá incrementará gradualmente con el Plan de Trabajo a ser desarrollado por la compañía ganadora.

Entre los postores que compitieron en este proceso se contó con: SPT Energy Group Inc., Offshore Exploration and Production LLC, Red Internacional de Combustibles y Sistema Avanzados S.A.C., Colombian Green Energy S.A.S., Curefco International Trading and Shipping (Citasco) BV- La Ponderosa Energy S.A., Sertecpet S.A. – Inventa Energy Enterprises, LLC. y Alpha Integral Service E.I.R.L.- Inexport Servis S.A.C. – Empresa de Transportes Romero S.R.L.