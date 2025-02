Petro-Perú informó que un total de 15 postores, entre empresas y consorcios continúan en el proceso de Convocatoria Abierta para adjudicar los Contratos de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en los Lotes I y VI (Talara), cuya buena pro será otorgada el próximo lunes 24 de febrero.

De acuerdo al cronograma, los postores presentaron hoy el Paquete N° 1, que contiene los documentos de admisibilidad para continuar en el proceso y, el Paquete N°2, que contiene la oferta económica.

La Comisión a cargo del proceso, procedió con la apertura del Paquete N° 1, declarando admitidos a los siguientes postores: Inexport Servis SAC & Alpha Integral Service EIRL, Consorcio La Ponderosa Energy SAC& Inmobiliaria Las Leyendas SA, SPT Energy Group INC, Consorcio Upland Oil and Gas LLC & Tetra Energies LTD, Petrolera Monterrico SA (Petromont), Offshore Exploration and Production LLC, Petróleos del Perú – Petroperú S.A. e Inventa Energy Enterprise.

Para el Lote VI se admitieron los siguientes postores: Consorcio La Ponderosa Energy SAC & Inmobiliaria Chien Mau SA, SPT Energy Group INC, Consorcio Werrus Energy Fund LP & Inventa Energy Enterprises LLC; Consorcio Upland Oil and Gas LLC Sucursal del Peru & Tetra Energies LTD, Offshore Exploration and Production LLC, Orazul Energy Group II SAC y la empresa Erazo Valencia SAS.

El lunes 24 de febrero, la Comisión procederá con la apertura del Paquete N° 2, a fin de conocer al ganador de la buena pro. De acuerdo a las bases del proceso, el ganador de la buena pro será aquella empresa que ofrezca el mejor Programa de Trabajo sobre el mínimo establecido por Perú-Petro. Es decir, los mayores compromisos de inversión para la perforación de pozos de desarrollo y de exploración.

En el caso del Lote I, Perú-Petro estableció un programa mínimo de 64 reacondicionamiento de pozos, 32 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio y, para el Lote VI, 33 reacondicionamiento de pozos, 71 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio. Además, las bases consideran un mayor peso a las ofertas cuando la inversión se realice en los primeros años de los Contratos de Licencia de ambos lotes.