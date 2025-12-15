El Directorio de Perú-Petro declaró infundada la solicitud presentada por Upland Oil and Gas Llc para revisar la decisión que le denegó la clasificación como “Sujeto Económico” para asumir el 79% de participación en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en Lote 192, uno de los activos hidrocarburíferos más importantes del país.

Con este pronunciamiento, adoptado mediante Acuerdo de Directorio N.° 085-2025 el 11 de diciembre del 2025, Perúpetro confirma la denegatoria previamente comunicada el 30 de octubre del 2025 por la Gerencia General.

El Directorio ratificó también que Upland Oil and Gas Llc no acreditó la capacidad económica y financiera requerida para asumir el 79% de participación en el Contrato del Lote 192.

El proyecto exige inversiones por US$ 147.51 millones indispensables para asegurar una operación responsable, sostenible y alineada a los estándares técnicos que demanda este Lote estratégico.

Es fundamental para el aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos del país, garantizar que toda empresa interesada cumpla con las exigencias económicas y financieras establecidas en el Reglamento de Calificación de Interesados para la Realización de Actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos (D.S. N° 029-2021-EM) y en los Lineamientos para la Calificación de Interesados aprobados por Perúpetro.

“La decisión del Directorio confirma que el proceso de calificación se ha llevado a cabo con rigurosidad técnica, imparcialidad y estricto apego a la normativa. El objetivo central es asegurar que solo empresas con solvencia real y comprobada puedan comprometerse con proyectos que tienen impacto directo en la seguridad energética, el desarrollo territorial y la generación de recursos para el país”, se lee en el comunicado de la empresa.

Upland responde a Perú-Petro

Upland Oil & Gas cuestionó la decisión del Directorio de Perú-Petro de denegar su solicitud de calificación para operar el Lote 192, en la Amazonía peruana, al considerar que los argumentos esgrimidos se encuentran fuera del marco técnico y financiero del proceso. La empresa sostuvo que cumplió de manera íntegra, e incluso en exceso, con los requisitos establecidos tanto en las bases de la licitación pública como en la posterior negociación directa con Petro-Perú.

Según precisó, durante dicho proceso Upland fue calificada y presentó la Garantía de Cumplimiento exigida por un monto de US$ 100 millones, conforme al programa de trabajo aprobado. Asimismo, afirmó haber acreditado su solvencia financiera ante Perupetro, en línea con lo dispuesto en el Reglamento de Calificación, al presentar un informe de solvencia y certificación por US$ 147.5 millones, documento que fue solicitado expresamente por la entidad y emitido por JCR Latinoamérica, clasificadora de riesgo supervisada por la SBS y la SMV.

Petro-Perú / SYSTEM

La compañía señaló, además, que el monto de referencia requerido fue modificado por Perupetro sin considerar lo previamente acordado con Petro-Perú, ya que se tomó como base el plan de trabajo del operador anterior, el cual contemplaba inversiones significativamente mayores a las exigidas en el proceso y que habían sido oportunamente aceptadas por Upland.

Frente a los cuestionamientos sobre su capacidad financiera, la empresa destacó su desempeño operativo en el país. En ese sentido, recordó que logró reactivar el Lote 8, en la Selva Norte, alcanzando una producción cercana a los 6.000 barriles diarios de petróleo y manteniendo una relación constructiva con las comunidades de su zona de influencia, lo que —según indicó— respalda su capacidad técnica, operativa y financiera.

Finalmente, Upland reafirmó su compromiso con la reactivación de la industria de hidrocarburos y con el desarrollo del país, y advirtió que la decisión de Perú-Petro mantiene paralizado por más de cinco años un activo estratégico, con más de 100 millones de barriles de petróleo sin desarrollar, lo que impacta directamente en el empleo y el bienestar de las comunidades nativas de la zona.