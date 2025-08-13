De obtenerse resultados favorables, la empresa colombiana tendrá derecho de primera opción para negociar futuros Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Foto: Perú-Petro.
De obtenerse resultados favorables, la empresa colombiana tendrá derecho de primera opción para negociar futuros Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos Foto: Perú-Petro.
Redacción EC
Redacción EC

suscribió hoy dos Convenios de Evaluación Técnica (CET), con la empresa Andes Operating Company LLC, para el desarrollo de estudios geológicos y geofísicos en las áreas CVII y CVIII, ubicadas en las cuencas Ucayali y Talara, respectivamente.

PUEDES VER: Empresas peruanas reportan resultados mixtos en el segundo trimestre: ¿Cómo les fue a las mineras y ‘telco’?


Este acuerdo permitirá realizar evaluaciones integrales de su potencial hidrocarburífero, a fin de identificar las zonas de mayor interés prospectivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

De obtenerse resultados favorables, la empresa colombiana Andes Operating Company LLC, tendrá derecho de primera opción para negociar futuros Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Además, la petrolera indicó que los estudios en las áreas CVII y CVIII contribuirán a ampliar el conocimiento del subsuelo, identificar nuevas oportunidades de exploración y enriquecer la base de datos técnica del país.

MÁS INFORMACIÓN: Perú e Indonesia firmaron el acuerdo comercial CEPA, ¿por qué es más importante que el TLC y qué beneficio traerá a nuestro país?


Cabe resaltar que en lo que va del 2025, Perú-Petro ya ha suscrito 6 Convenios de Evaluación Técnica (CET), sumando un total de 15 convenios desde el 2023.

Dichos convenios están orientados al desarrollo de estudios y evaluaciones que incrementen el conocimiento geológico de las diversas cuencas sedimentarias del país, para impulsar la actividad exploratoria y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos de hidrocarburos que yacen en el subsuelo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC