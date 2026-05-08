Perú-Petro suscribió un nuevo contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote VI, ubicado en Talara, con la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy, en una operación que contempla una inversión inicial estimada en más de US$300 millones durante los primeros diez años.

El acuerdo permitirá reactivar las operaciones petroleras en el lote y generar ingresos por regalías, canon y empleo directo e indirecto en la región.

Según informó Perú-Petro, el contrato tendrá una vigencia de 30 años y contempla un ambicioso programa de trabajo para incrementar la producción y explorar nuevas reservas en la Cuenca Talara.

Más de 300 pozos y nuevas reservas

Dentro de las actividades previstas para la primera década del contrato figuran 120 reacondicionamientos de pozos, la perforación de 323 pozos de desarrollo y otros 40 pozos exploratorios.

La meta es impulsar el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos y desarrollar aproximadamente 22,8 millones de barriles de petróleo y 42,5 billones de pies cúbicos de gas durante el periodo contractual.

El acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y contempla la perforación de más de 300 pozos de desarrollo en Talara para impulsar la producción de hidrocarburos y descubrir nuevas reservas.

La firma del acuerdo se concretó luego de la promulgación del Decreto Supremo N.° 004-2026-EM, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó a Perú-Petro a suscribir el contrato.

Reactivación del sector

El gerente general de Perú-Petro, Pedro Arce, destacó que la reactivación del Lote VI tendrá impacto económico directo en Talara y en la industria hidrocarburífera nacional.

“El éxito del Lote VI será el éxito del sector. Hoy no solo firmamos un contrato sino un compromiso para poner en valor el potencial de nuestros recursos”, afirmó durante la ceremonia.

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, señaló que el Gobierno busca dinamizar las inversiones en el sector y acelerar la firma de nuevos contratos de exploración y producción.

“Estamos comprometidos con impulsar la reactivación de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética del país”, sostuvo.

El representante de SPT Energy, Ethan Wu, aseguró que la empresa operará bajo estándares de seguridad y eficiencia, además de trabajar de manera coordinada con las comunidades de Talara.

La ceremonia también contó con la participación de la cónsul general honoraria de Singapur, Luzmila Zanabria, y del gerente general de Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., Gong Bencai.