Resumen

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El acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y contempla la perforación de más de 300 pozos de desarrollo en Talara para impulsar la producción de hidrocarburos y descubrir nuevas reservas.
El acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y contempla la perforación de más de 300 pozos de desarrollo en Talara para impulsar la producción de hidrocarburos y descubrir nuevas reservas.
Por Redacción EC

Perú-Petro suscribió un nuevo contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote VI, ubicado en Talara, con la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy, en una operación que contempla una inversión inicial estimada en más de US$300 millones durante los primeros diez años.

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