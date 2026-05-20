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Por Redacción Economía

Perú Sostenible lanzó una nueva edición del Reconocimiento Perú por los ODS 2026, junto a KPMG, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú y El Comercio, con el objetivo de identificar, visibilizar y difundir proyectos de alto impacto. Desde sus primeras ediciones, esta iniciativa ha puesto en valor propuestas que contribuyen con soluciones concretas a los principales retos nacionales.

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