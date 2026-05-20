Perú Sostenible lanzó una nueva edición del Reconocimiento Perú por los ODS 2026, junto a KPMG, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú y El Comercio, con el objetivo de identificar, visibilizar y difundir proyectos de alto impacto. Desde sus primeras ediciones, esta iniciativa ha puesto en valor propuestas que contribuyen con soluciones concretas a los principales retos nacionales.

Y es que, en un contexto donde el Perú enfrenta grandes desafíos, cobra mayor relevancia visibilizar proyectos que vienen generando resultados concretos en distintos territorios del país. Diversas iniciativas están respondiendo a brechas sociales, ambientales, económicas e institucionales mediante soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer comunidades, proteger recursos y crear nuevas oportunidades. Reconocer estos esfuerzos no solo permite destacar su impacto, sino también ampliarlo.

¿Quién puede participar de la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a empresas privadas de todos los tamaños, emprendimientos y organizaciones no gubernamentales. Las iniciativas serán evaluadas en cinco ejes temáticos que abarcan distintas dimensiones del desarrollo sostenible: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. A través de estos enfoques, se reconocerán proyectos relacionados con desafíos como el acceso a servicios esenciales, la conservación de recursos naturales, el crecimiento económico con impacto social, el fortalecimiento institucional y las alianzas estratégicas orientadas a generar cambios sostenibles.

Para la edición 2026, el eje Pactos mantendrá las categorías Alianza Multisectorial y Obras por Impuestos. Esta última, desarrollada en colaboración con ALOXI, busca resaltar un mecanismo que ha demostrado ser clave para reducir brechas de infraestructura básica y llevar soluciones concretas a diferentes zonas del país mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Más allá de distinguir iniciativas, Perú por los ODS apunta a consolidarse como una plataforma que impulse la visibilidad, articulación y escalamiento de proyectos de impacto. En esa línea, todas las iniciativas participantes formarán parte de Unidos en Acción, una plataforma que reúne y visibiliza proyectos de impacto a nivel nacional.

Finalmente, el reconocimiento Perú por los ODS invita a empresas, emprendimientos y ONG a compartir sus iniciativas y sumarse a una comunidad comprometida con el desarrollo sostenible del país. La convocatoria busca reunir proyectos que contribuyan a transformar el futuro del Perú a través de acciones concretas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo. Conoce más: https://bit.ly/PODS_PeruPorLosODS2026