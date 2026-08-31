A través de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Perú presentó la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

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Las elecciones se realizarán el 16 de noviembre próximo a través de votación secreta y el mandato del nuevo director general iniciará el 1 de octubre de 2027. Durante su gestión al frente de la Cancillería peruana, Javier González-Olaechea ha representado al Perú ante múltiples organismos internacionales y ha reforzado el vínculo de nuestro país con la OIT. Asimismo, ha liderado la negociación y suscripción de instrumentos internacionales con países y organismos internacionales.

Además, ha trabajado como alto funcionario en la OIT, ha sido asesor del embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas y ha ejercido funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Con miras a su elección al cargo de director general de la OIT, el internacionalista Javier González-Olaechea ha presentado su propuesta titulada “Una vida digna en la Era Disruptiva”, en la que ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna.

Como parte de la antesala a las elecciones, el próximo 23 de septiembre los candidatos sustentarán su propuesta en Ginebra ante el pleno del actual Consejo de Administración de la OIT y de todos los representantes de los 187 países que la conforman. Las sesiones serán conducidas por el actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson y transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de dicha organización.