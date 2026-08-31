Como parte de la antesala a las elecciones, el próximo 23 de septiembre los candidatos sustentarán su propuesta en Ginebra ante el pleno del actual Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Foto: Cancillería/ Archivo.
Como parte de la antesala a las elecciones, el próximo 23 de septiembre los candidatos sustentarán su propuesta en Ginebra ante el pleno del actual Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Foto: Cancillería/ Archivo.
Por Redacción EC

A través de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Perú presentó la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032.

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