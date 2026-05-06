Gracias a la mejora en la cotización de los commodities, el escenario vuelve a mostrarse favorable para que el Perú repita el superciclo minero de la última década, periodo en el que captó más de US$ 60,000 millones en inversiones para proyectos extractivos.

Así lo señaló Ricardo Carrión, presidente del directorio y socio fundador de Kallpa, durante su participación en proEXPLO 2026. El ejecutivo sostuvo que esta experiencia debería servir como referencia para aprovechar el actual contexto favorable de precios y demanda global.

“El Perú ya lo hizo. No hay razones para pensar que no podemos volver a ejecutar una cifra similar”, sostuvo, al referirse al potencial de la actual cartera de 67 proyectos, valorizada en alrededor de US$ 64,000 millones.

Precios altos impulsan expectativa minera

Carrión explicó que el escenario internacional presenta condiciones incluso más favorables que hace una década. Esto se debe a que metales como el cobre, el oro y la plata registran cotizaciones históricamente elevadas, impulsadas por factores estructurales como la transición energética, el avance de la inteligencia artificial y la competencia geopolítica por asegurar el suministro de minerales.

En ese contexto, señaló que los mercados financieros ya empiezan a reflejar un cambio en las preferencias de inversión. Tras varios años de predominio del sector tecnológico, se observa una migración progresiva de capitales hacia industrias vinculadas a recursos naturales, especialmente la minería.

“Basta que una pequeña porción de los flujos que hoy están en tecnología migre hacia minería para generar una revalorización significativa de los activos mineros”, indicó.

Bolsa peruana se beneficia del repunte minero

El crecimiento de la minería también se refleja en la bolsa peruana. De acuerdo con el ejecutivo, el mercado local ha recibido un fuerte impulso debido al peso que tiene el sector minero dentro de la plaza bursátil.

Según explicó, este dinamismo responde a los altos márgenes que actualmente registran las compañías extractivas, particularmente las auríferas, así como a las expectativas de precios sostenidos en el mediano plazo.

No obstante, advirtió que la minería todavía mantiene una participación reducida en los mercados globales frente a décadas anteriores, lo que abre espacio para una mayor valorización si se consolida la rotación de inversiones hacia el sector.

Inestabilidad política sigue siendo el principal riesgo

Pese al contexto favorable, Carrión consideró que el mayor desafío para el Perú sigue siendo interno. Aunque el país cuenta con recursos, proyectos y condiciones de mercado atractivas, persisten obstáculos asociados a la inestabilidad política y a la falta de decisiones para destrabar inversiones.

“Perú tiene todo para ganar, pero tiene que querer ganar”, afirmó.

Añadió que el desarrollo de nuevos proyectos mineros no solo impacta en la producción, sino que también genera efectos multiplicadores sobre otros sectores de la economía, como el financiero, energético y el consumo.

Finalmente, sostuvo que el mundo atraviesa un nuevo superciclo de metales, liderado por el cobre como insumo estratégico para la electrificación y las nuevas tecnologías.

“Tenemos los precios, tenemos los proyectos y ya tenemos la experiencia. La diferencia ahora la marcarán las decisiones que tomemos como país”, concluyó.