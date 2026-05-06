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Sectores como construcción y minería concentran mayores riesgos laborales, en un contexto de siniestralidad en aumento y mayor presión legal para las empresas. Foto: Andina.
Sectores como construcción y minería concentran mayores riesgos laborales, en un contexto de siniestralidad en aumento y mayor presión legal para las empresas. Foto: Andina.
Por Redacción Economía

Gracias a la mejora en la cotización de los commodities, el escenario vuelve a mostrarse favorable para que el Perú repita el superciclo minero de la última década, periodo en el que captó más de US$ 60,000 millones en inversiones para proyectos extractivos.

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