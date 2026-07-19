El turismo enfrenta rezagos importantes seis años después de la pandemia. La menor llegada de turistas internacionales ha afectado el número de visitas a los principales atractivos de las regiones. Ello limita el aporte del sector a la economía y al empleo, y la capacidad del sector de ser un vehículo más efectivo para reducir la pobreza. Recuperar el atractivo del país requerirá de una estrategia integral y de autoridades que lideren una promoción más eficiente de nuestros destinos.

Turismo rezagado

Tras la pandemia, la recuperación del turismo internacional en el Perú ha sido lenta. Este rezago responde al deterioro de la seguridad, los episodios de conflictividad social, una menor promoción y una gestión ineficiente de los principales atractivos turísticos. Como resultado, el sector aún no recupera su aporte a la economía: en 2025, el turismo representó el 3,3% del PBI, por debajo del 3,9% registrado en 2019. Además, el empleo turístico apenas superó en 2% su nivel prepandemia.

El turismo enfrenta rezagos importantes seis años después de la pandemia. (Foto: Andina)

Este deterioro se refleja en la llegada de visitantes extranjeros. En 2025, el Perú recibió 3,4 millones de turistas internacionales, 22% menos que en 2019 (4,4 millones). Peor aún, considerando la tendencia de crecimiento observada entre 2015 y 2019, el IPE estima que el país dejó de recibir casi 20 millones de turistas extranjeros en el periodo 2020-2025. Considerando el gasto promedio en el país de estos, ello significó perder alrededor de S/ 102 mil millones en consumos de bienes y servicios en el Perú, ajustado por inflación. Ello equivale a tres veces las ventas declaradas del sector turismo y hotelería en 2025, según Sunat.

En contraste, Colombia y Chile registraron en 2025 un 48% y 33% más visitantes que en 2019, respectivamente. Por su parte, si en el Perú las visitas internacionales crecieran al ritmo observado en 2025 de 5%, el país recién volvería a sus niveles prepandemia recién en 2031.

Impacto regional

Ante una menor afluencia del turismo internacional, 11 de las 24 regiones aún no recuperaban el nivel de visitas a su principal atractivo turístico en 2025. Los casos más críticos son Loreto, Puno, Junín y Áncash, que registran una afluencia al menos 40% menor que la prepandemia. En esa línea, Machu Picchu, atractivo emblemático del país, registra aún un menor número de visitas (-2,7%) que en 2019.

En este contexto, Promperú, encargado de promover los destinos turísticos del país, desempeña una función central para fortalecer la competitividad del sector y atraer visitas internacionales. Los periodos con mayor esfuerzo en la promoción turística coincidieron con un mayor flujo turístico: de 2006-2010 a 2011-2015, el presupuesto de Promperú se incrementó 57% en términos reales, mientras que la cifra de visitantes se duplicó de 1,7 a 3,5 millones en dicho periodo. Pese a ello, su presupuesto destinado a promover el turismo en el exterior se redujo 4% entre el quinquenio 2016-2020 y el quinquenio 2021-2025, aun cuando el principal rezago del sector se concentra precisamente en la llegada de turistas extranjeros.

El turismo enfrenta rezagos importantes seis años después de la pandemia. (Fuente: El Peruano)

Recuperar el turismo internacional es esencial porque los turistas extranjeros tienen un mayor gasto promedio que los visitantes nacionales. Según Mincetur, el gasto del turista extranjero llega a duplicar al del nacional en al menos seis regiones. Más aún, en regiones con mayor atractivo turístico, como Cusco y Lima, la diferencia se puede hasta triplicar.

Revertir el rezago del turismo requiere de una estrategia integral que combine una eficiente promoción del Perú en el exterior con la mejora de la infraestructura, conectividad, seguridad y servicios en los principales destinos turísticos del país. El nuevo gobierno tiene el enorme deber de acelerar la recuperación de un sector que empleó a 1,5 millones de personas en 2025. Le corresponde además liderar la solución de los problemas en el Cusco y Machu Picchu que afectan la experiencia de los turistas. De igual manera, es responsabilidad de las autoridades regionales y locales velar por ese propósito, y de los ciudadanos cusqueños elegir a quienes entiendan que ello es importante para que haya más empleo y menos pobreza.