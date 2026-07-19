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Resumen

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El turismo enfrenta rezagos importantes seis años después de la pandemia. (Foto: Andina)
El turismo enfrenta rezagos importantes seis años después de la pandemia. (Foto: Andina)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El turismo enfrenta rezagos importantes seis años después de la pandemia. La menor llegada de turistas internacionales ha afectado el número de visitas a los principales atractivos de las regiones. Ello limita el aporte del sector a la economía y al empleo, y la capacidad del sector de ser un vehículo más efectivo para reducir la pobreza. Recuperar el atractivo del país requerirá de una estrategia integral y de autoridades que lideren una promoción más eficiente de nuestros destinos.

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