Rogers Valencia, titular del Mincetur, participó este 22 de septiembre, como integrante de la delegación oficial peruana que acompañó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. En dichas reuniones el Perú fortaleció su agenda de comercio, inversiones y vinculación con mercados estratégicos.

Como parte de esta agenda, el ministro estuvo presente, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, en la IX Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico y ASEAN, principal espacio de diálogo de alto nivel entre ambos bloques. Allí, el Perú planteó una cooperación más focalizada y orientada a resultados para el periodo 2027-2031, con énfasis en economía digital, integración regional, MIPYMES y una mayor participación empresarial en las cadenas regionales y globales de valor.

El titular del Mincetur también participó en el panel “Latin America’s Critical Minerals Opportunities”, organizado por Citibank, donde representantes de Argentina, Brasil, Chile y Perú analizaron las oportunidades que ofrece la región en minerales críticos y los mecanismos necesarios para movilizar financiamiento a gran escala hacia este sector estratégico.

La agenda incluyó además su intervención en el Atlantic Council in New York, espacio que congregó a líderes políticos, empresariales, inversionistas y representantes de organismos multilaterales. Se abordaron perspectivas de la economía global y oportunidades de inversión, contribuyendo a fortalecer el posicionamiento del Perú ante actores económicos de Estados Unidos.

En el ámbito empresarial, el ministro Valencia sostuvo una reunión con funcionarios de Walmart, en la que se abordaron oportunidades comerciales y de acceso para la oferta exportable peruana.