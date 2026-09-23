El titular del Mincetur también participó en el panel “Latin America’s Critical Minerals Opportunities”, organizado por Citibank, donde representantes de Argentina, Brasil, Chile y Perú analizaron las oportunidades que ofrece la región en minerales críticos y los mecanismos necesarios para movilizar financiamiento a gran escala hacia este sector estratégico. Foto: gob.pe
El titular del Mincetur también participó en el panel “Latin America’s Critical Minerals Opportunities”, organizado por Citibank, donde representantes de Argentina, Brasil, Chile y Perú analizaron las oportunidades que ofrece la región en minerales críticos y los mecanismos necesarios para movilizar financiamiento a gran escala hacia este sector estratégico. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

Rogers Valencia, titular del Mincetur, participó este 22 de septiembre, como integrante de la delegación oficial peruana que acompañó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. En dichas reuniones el Perú fortaleció su agenda de comercio, inversiones y vinculación con mercados estratégicos.

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