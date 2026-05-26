Resumen

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la aviación continúa replicando estructuras laborales diseñadas históricamente para hombres. Foto: GEC.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la aviación continúa replicando estructuras laborales diseñadas históricamente para hombres. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Representantes de todo el mundo se darán cita este 27 de mayo para debatir el futuro de la mujer en la aviación comercial, en un evento que convierte al Perú en referente regional del sector: el Women Pilots’ Committee de IFALPA, la federación internacional que agrupa a los sindicatos de pilotos de todo el mundo.

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