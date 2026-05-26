Representantes de todo el mundo se darán cita este 27 de mayo para debatir el futuro de la mujer en la aviación comercial, en un evento que convierte al Perú en referente regional del sector: el Women Pilots’ Committee de IFALPA, la federación internacional que agrupa a los sindicatos de pilotos de todo el mundo.

En ese contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la aviación continúa replicando estructuras laborales diseñadas históricamente para hombres, lo que impacta especialmente en las trayectorias profesionales de las mujeres durante etapas como la maternidad y el cuidado familiar.

Actualmente, las mujeres representan apenas entre el 5% y el 6% de los pilotos de aerolínea en el mundo, una de las tasas más bajas entre las industrias de transporte. Uno de los principales enfoques del encuentro será debatir cómo garantizar la permanencia y el desarrollo profesional sostenible de las mujeres dentro de la industria aeronáutica.

En Australia, por ejemplo, la aerolínea Qantas alcanzó tasas de retención del 97% en mujeres que retornaron tras la maternidad gracias a programas flexibles de reintegración laboral. Esta experiencia demuestra que es posible implementar medidas adecuadas para fortalecer la participación femenina en el sector. En esa misma línea, temas como la salud femenina, la fatiga y el bienestar operacional han comenzado a ocupar un lugar en la agenda técnica internacional.

La apertura estará a cargo de Ariadna Abad Matas, directora de Asuntos Internacionales del Sindicato de Pilotos de Latam Perú (SIPLAP), quien presentará el panorama regional y los avances registrados en el Perú.

También participarán Daniel Bianco, vicepresidente regional de Sudamérica de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA); y Julia Ho, presidenta del comité, elegida en la última conferencia celebrada en Estambul. Asimismo, se espera la participación de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El primer panel del evento reunirá a pioneras de la aviación que compartirán sus trayectorias en un entorno históricamente masculinizado. El segundo panel abordará los retos actuales y futuros de las mujeres en la industria, con la participación de representantes de IFALPA ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pilotos canadienses que lideran comités técnicos internacionales y delegados de la OIT.