Perú pasó en los últimos años de ser un competidor en ascenso a posicionarse como el principal exportador mundial de uva de mesa, superando a EEUU e Italia, y convirtiéndose en el referente clave de la oferta que sale en contraestación al hemisferio norte, según informó Scotiabank.
En su reporte semanal indicaron que la demanda global ha aumentado en los últimos años debido a sus beneficios para la salud. Para la campaña 2025/26 proyectaron un récord con el envío de 87.8 millones de cajas homologadas (8.2 kg por caja), equivalentes a alrededor de 720 mil toneladas, un aumento de 5% frente a las 82.9 millones de cajas despachadas en la campaña 2024/25.
En términos de valor exportado, va a depender de la evolución del precio de exportación, considerando que la campaña 2024/25 registró un precio promedio alto de US$2,80 por kg, por debajo del US$3,0 por kg registrado en la campaña 2023/24 cuando la producción cayó debido al Fenómeno El Niño (FEN).
De acuerdo con Scotiabank, para la campaña 2025/26 el valor exportado superaría los US$2.000 millones, 7% más que en la campaña anterior, asumiendo precios relativamente estables en torno a US$2,85 por kg, favorecidos por la mayor participación de variedades premium sin semilla, la mejora logística en puertos como Chancay, que reduce tiempos y costos hacia Asia, y fuerte demanda en mercados estratégicos.
Según la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), la presente campaña inició a fines de agosto del 2025 y culminaría en marzo del 2026. La campaña de uva de mesa de Perú se puede dividir en cuatro etapas. agosto-octubre (semana 34 a semana 42), donde se espera despachar el 5% del volumen; octubre-diciembre (semana 43 a semana 51), donde se enviaría el 57%; diciembre-febrero (semana 52 a semana 8), donde se exportaría el 34%; y febrero-marzo (semana 9 a semana 17), donde se destinaría el 5% restante.
El norte, que incluye Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, registraría un incremento de 1,5% frente a la temporada anterior y alcanzaría una participación de 46% del total. En el sur, que incluye Lima, Ica, Arequipa y Moquegua, los envíos aumentarían 6,4% respecto a la campaña 2024/25, con una participación de 54%, de acuerdo con información de Provid.
Durante la campaña 2024/25, la producción peruana alcanzó un récord de más de un millón de toneladas, impulsada por mejores condiciones hídricas y climáticas tras el impacto del FEN en el ciclo anterior. El volumen exportado ascendió a 682 mil toneladas, superior en 32% a la campaña previa, lo que permitió seguir consolidando el liderazgo global de Perú.
En esa misma campaña la uva peruana llegó a 52 países, siendo el principal destino EE.UU. (53% del valor total), seguido de Países Bajos (14%), México (7%), Reino Unido (4%), Canadá (3%) y España (3%), según estadísticas de Adex Data Trade. Los envíos destinados a Países Bajos son redistribuidos a Europa.
Durante el 2024 las regiones que produjeron más uva fueron Ica y Piura, registrando el 47% y 29% de participación en la producción total, respectivamente. Le siguieron Lima (7%), La Libertad (6%), Lambayeque (5%) y Arequipa (3%).
“A mediano plazo, la uva de mesa peruana seguirá en expansión gracias a la tecnificación del cultivo, la renovación varietal, la apertura de nuevos destinos y la creciente demanda internacional de fruta de alta calidad”, concluyeron.
