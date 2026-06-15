Resumen

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Megaproyectos como el nuevo puerto de Chancay y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, están generando interés de empresas internacionales que vienen evaluando o tomando espacios de oficinas en la capital, señaló Nadia Gibo, Head of Project & Development Services de Cushman & Wakefield. Foto: GEC.
Megaproyectos como el nuevo puerto de Chancay y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, están generando interés de empresas internacionales que vienen evaluando o tomando espacios de oficinas en la capital, señaló Nadia Gibo, Head of Project & Development Services de Cushman & Wakefield. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Los costos de implementación de oficinas en América registraron un incremento promedio de 5,5% en 2026, impulsados por el alza de materiales, mayores exigencias técnicas y el incremento de proyectos corporativos de mayor especialización, según el último informe “Office Fit Out Cost Guide 2026 – Americas” de Cushman & Wakefield.

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