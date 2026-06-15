Los costos de implementación de oficinas en América registraron un incremento promedio de 5,5% en 2026, impulsados por el alza de materiales, mayores exigencias técnicas y el incremento de proyectos corporativos de mayor especialización, según el último informe “Office Fit Out Cost Guide 2026 – Americas” de Cushman & Wakefield.

En este contexto, Perú se mantiene entre los mercados más competitivos en costos dentro de Latinoamérica, junto con países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El estudio reveló además que Perú registró uno de los menores incrementos anuales en costos de implementación, con un crecimiento aproximado de 2% aproximadamente en el último año.

“Hoy vemos que muchas empresas ya no buscan únicamente una oficina funcional. Existe una mayor prioridad por espacios más colaborativos, flexibles y enfocados en el bienestar de los trabajadores. La incorporación de tecnología, conectividad, salas de reuniones y pone booth se han vuelto clave dentro de los proyectos corporativos”, explicó Nadia Gibo, Head of Project & Development Services de Cushman & Wakefield.

La ejecutiva agregó que el contexto local también está impulsando una mayor ocupación corporativa en Lima. “Megaproyectos como el nuevo puerto de Chancay y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, están generando interés de empresas internacionales que vienen evaluando o tomando espacios de oficinas en la capital. Esto representa una oportunidad importante para el mercado corporativo peruano”, indicó.

Empresas priorizan oficinas modernas y colaborativas

El informe también reveló un cambio importante en las preferencias corporativas. Aunque el desarrollo de nuevas oficinas en América se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos 25 años, la demanda continúa concentrándose en edificios de alta calidad, modernos y con mejores amenidades.

En Lima, los sectores que actualmente impulsan la demanda corporativa son banca, tecnología, industria y pesca, especialmente empresas que buscan oficinas más eficientes, mejor ubicadas y con mayores prestaciones para sus equipos.

Para Gibo, los costos de implementación varían según el nivel de especialización del proyecto. Una oficina básica puede bordear los US$600 por metro cuadrado, mientras que una implementación estándar alcanza aproximadamente US$800 por m². En espacios premium o con altos requerimientos tecnológicos —como estudios de abogados o corporaciones internacionales— los costos pueden superar los US$1,200 por m².”

A nivel regional, San Francisco, San José y Seattle continúan liderando el ranking de los mercados más costosos para implementar oficinas, superando los US$2300 por m2. En contraste, Latinoamérica continúa posicionándose como una de las regiones más competitivas en costos para la implementación de oficinas corporativas.