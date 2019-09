El Perú se encuentra en el puesto 61 de 63 países en el Ránking de Competitividad Digital Mundial 2019, avanzando así una posición con respecto al año pasado. A nivel latinoamericano el país solo supera a Venezuela

Para Carlos Mariño, director de Investigación de Centrum PUCP, mejorar en una posición no es significativo si otros países de América Latina también subieron, lo adecuado sería identificar las alternativas de crecimiento en comparación con los otros países. “El indicador no es estático. Decir que hemos subido unos puntos, en la práctica, no va a reflejar nada si no tratamos quizá de medir nuestra posición entre todos estos países que de alguna manera, reflejan cuáles son nuestras áreas de oportunidad”, dijo.

Tecnología es uno de los tres pilares que se analizan en el estudio sobre competitividad digital. En este se evalúa la capacidad de los países para desarrollar la tecnología en diversos ámbitos de la economía y la sociedad. (Foto: Getty Images)

En el estudio realizado por el International Institute for Managment Development (IDM) y presentados por Centrum PUCP, el ránking mide la capacidad que tienen los 63 países para adoptar y explorar tecnologías digitales como herramienta clave para propiciar una transformación económica en el gobierno, la sociedad y los negocios.

LOS PILARES DE ANÁLISIS

El indicador se compone de tres pilares, Conocimiento, Tecnología y Preparación del futuro.

El primero, se refiere al ‘know-how’ necesario que tiene el país para descubrir, entender y construir nuevas tecnologías, este año el Perú ha retrocedido una posición: del puesto 60 al 61, con 44,8 puntos. En el segundo, se analiza el contexto general en el que se encuentra el país para el desarrollo de las tecnologías, descendiendo una posición (58). Este pilar obtuvo 49,1 puntos este año.

Por último, Preparación para el futuro, indica el nivel de capacidad que tiene el territorio para explorar la transformación digital y es el único pilar donde el país ha escalado una posición (59), alcanzando 47 puntos frente a los 42,1 que obtuvo en el 2018.

Asimismo, dentro de los tres pilares que conforman el indicador, el estudio analizó nueve factores dentro de los cuales se encuentran a su vez 52 variables. Entre los factores se encuentran la concentración científica, la estructura tecnológica, la agilidad en los negocios, estructura regulatoria, entrenamiento y educación, talento, entre otros.

Entre los países de América Latina, Argentina, se encuentra en una posición por encima de Perú, sin embargo, el país del sur descendió este año cuatro posiciones respecto al año pasado. (Foto: Reuters)

Si bien el pilar Conocimiento aumentó su puntaje respecto al año anterior, pasando de 41,9 puntos a 44,8 puntos, cayó del puesto 60 al 61. Para Mariño, estos resultados muestran que el país no tiene una masa crítica de profesionales con las habilidades necesarias para entender y construir nuevas tecnologías. “Es como no tener cirujanos en un hospital", dijo.

En este pilar, EE.UU. lidera la lista con 91 puntos de 100, subiendo tres posiciones este año. Suiza, por su parte, se encuentra en el segundo lugar con 90,8 puntos y escaló cuatro posiciones respecto al año anterior. Singapur, en el tercer puesto, obtuvo 90,5 puntos y descendió dos posiciones.

Asimismo, entre los últimos lugares, Mongolia se ubica en el puesto 62 con 43,7 puntos, descendiendo este año nueve posiciones. Venezuela, por su parte, en el último lugar de la lista con 37 puntos, se mantiene en el mismo lugar del año pasado.

Respecto a las posiciones del índice en general entre los países de América Latina, la mayoría se encuentra en las últimas posiciones de la lista global, no obstante, se observa diferencias entre ellos. Chile, por ejemplo, retrocedió del puesto 37 al 42 este año y Argentina pasó del 55 al 59. Por el contrario, México aunque se ubicó en el puesto 49, ascendió dos posiciones con respecto al año pasado y Colombia, ubicada en lugar 58 de la lista, también mejoró en una posición este año.

Por último, solo Brasil y Venezuela permanecen en la misma posición en comparación con el año anterior, 57 y 63, respectivamente.