El presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Martin Naranjo, anunció hoy en Miami que el Perú fue elegido sede de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), decisión que responde a la solidez de sus indicadores y al prestigio de su sistema financiero.

Perú ha sido elegido para que sea el escenario de FELABAN 60, la reunión financiera más importante de América Latina, que se llevará a cabo en Lima del 3 al 6 de noviembre de 2026. Así lo anunció el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Martin Naranjo, durante la clausura de FELABAN 59 en Miami.

Durante cuatro días, más de 2.000 líderes y altos ejecutivos del sistema financiero latinoamericano y global, de más de 50 países, se reunirán en el Centro de Convenciones de Lima para debatir sobre los principales desafíos y tendencias del sector: inclusión financiera, transformación digital, inteligencia artificial, sostenibilidad, ciberseguridad e innovación.

“El Perú abre sus puertas al mundo financiero con la calidez de su gente, la solidez de su economía y la visión de un país que mira hacia el futuro. FELABAN 60 será un espacio donde se tomarán decisiones, se crearán alianzas y se proyectará la nueva arquitectura financiera de la región. Los esperamos en Lima, un destino que une tradición, modernidad y oportunidades”, afirmó el presidente ejecutivo de ASBANC.

El evento también impulsará sectores como la hotelería, gastronomía, transporte, turismo corporativo y servicios especializados, generando un importante impacto económico y consolidando al Perú como destino para encuentros internacionales de primer nivel.

Por su parte, el secretario general de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, destacó el rol protagónico que la región busca asumir. “América Latina está lista para pasar de ser observadora a ser protagonista. FELABAN 60 será un laboratorio de ideas, donde la tecnología, la creatividad y el talento regional se conectarán para marcar agenda global”, indicó.

Durante la ceremonia, la delegación peruana, integrada por representantes de ASBANC y autoridades económicas, presentó el concepto oficial del evento: el quipu contemporáneo, un símbolo ancestral reinterpretado que representa la conexión, la inteligencia colectiva y la cooperación regional. Este emblema busca reflejar la visión de una banca moderna, interconectada y sostenible.