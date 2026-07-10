Lima albergará la gala de The World's 50 Best 2026 el 4 de noviembre. (Foto: Difusión y iStock)
Lima albergará la gala de The World's 50 Best 2026 el 4 de noviembre. (Foto: Difusión y iStock)
Por Redacción EC

Lima volverá a hacer historia al convertirse en la sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, considerado uno de los eventos más importantes de la gastronomía mundial, donde se presenta el ranking anual de los 50 mejores restaurantes del planeta.

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