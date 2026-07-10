Lima volverá a hacer historia al convertirse en la sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, considerado uno de los eventos más importantes de la gastronomía mundial, donde se presenta el ranking anual de los 50 mejores restaurantes del planeta.

La edición de 2026, que se realizará el 4 de noviembre, marcará un hecho sin precedentes: será la primera vez que este evento se celebre en el Perú y en Sudamérica, reafirmando el posicionamiento del país como un referente gastronómico internacional. Este logro es resultado de las gestiones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de PromPerú.

Lima ya había acogido a Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013 y 2014, el evento que reconoce a los 50 mejores restaurantes de América Latina. Recientemente, durante la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2025 realizada en Italia, Maido fue elegido como el Mejor Restaurante del Mundo, convirtiéndose en el segundo restaurante peruano en alcanzar el puesto número uno. Central obtuvo ese mismo reconocimiento en el 2023.

Un amplio programa de actividades acompañará la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026 en Lima, permitiendo a los visitantes descubrir la escena gastronómica de la ciudad y, al mismo tiempo, acercarse a la diversidad culinaria del Perú.

Entre las actividades destacan el foro de liderazgo y reflexión #50BestTalks; la serie 50 Best Signature Sessions, con cenas colaborativas abiertas al público donde chefs de restaurantes reconocidos en el ranking cocinarán junto a destacados talentos locales; el Chefs’ Feast, que pondrá en valor ingredientes, productos y técnicas culinarias tradicionales provenientes de distintas regiones del país, y la esperada ceremonia oficial de premiación. Además, el programa contempla recorridos que permitirán a invitados internacionales descubrir impresionantes experiencias gastronómicas del Perú.

“La elección de Lima como ciudad anfitriona de The World’s 50 Best Restaurants marca un hito histórico para el Perú y refleja el esfuerzo sostenido realizado por el Gobierno peruano, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú para posicionar al país como destino líder de turismo gastronómico, a nivel global”, afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

Por su lado, el presidente ejecutivo de Promperú, Michael Guevara Varela, sostuvo que “ser sede de un evento de alto impacto y prestigio internacional como The World’s 50 Best Restaurants confirma que la gastronomía peruana es un activo estratégico para la promoción internacional del país.”

“Recibir este encuentro en el Perú nos permitirá mostrar al mundo nuestra diversidad cultural, nuestros productos nativos y las experiencias turísticas y gastronómicas que hacen de nuestro país un destino único”, agregó el titular de Promperú. El evento también atraerá a líderes de opinión, chefs, medios especializados y viajeros de todo el mundo.