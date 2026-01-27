Tras tres años de negociaciones, Perú y Chile alcanzaron un acuerdo clave para ampliar la conectividad aérea entre ambos países. Las autoridades aeronáuticas firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) que permitirá duplicar la frecuencia de vuelos en la ruta Lima–Santiago, pasando de 84 a 168 vuelos semanales por país, lo que equivale a un total de 336 frecuencias disponibles en el mercado.

El acuerdo fue suscrito por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) de Chile y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, y responde a la necesidad de actualizar el marco regulatorio vigente desde 2011, ante la alta demanda registrada en uno de los corredores aéreos más dinámicos de la región.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La medida se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Perú, que en las últimas semanas también ha concretado acuerdos similares con España, Australia, Colombia y Panamá.

👉 El titular del #MTC, Aldo Prieto, participó en una ceremonia que consolida y fortalece la conectividad aérea entre #Perú–#Panamá 🇵🇪🇵🇦 y #Perú–#Chile 🇵🇪🇨🇱, reafirmando el compromiso del sector con una aviación más integrada y competitiva a nivel regional. ✈️🌎



✅ Durante el… pic.twitter.com/C2WTMCzKDj — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) January 27, 2026

Apertura a rutas interregionales

Además del incremento de frecuencias en la ruta principal entre las capitales, el memorando contempla la liberalización de los derechos de tercera y cuarta libertad —embarque y desembarque de pasajeros en el país de destino— hacia aeropuertos fuera de Lima y Santiago.

Esta apertura estará condicionada a que el tráfico de pasajeros interregionales, es decir, aquellos que no transitan por las capitales, se duplique respecto a los niveles registrados en 2025, lo que busca fomentar una mayor descentralización del transporte aéreo.

Asimismo, ambas delegaciones acordaron iniciar la negociación de un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA). La primera ronda deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días, con reuniones técnicas semestrales para asegurar la continuidad del proceso.

Reacciones del sector aéreo

Desde JetSmart Airlines, la firma del memorando fue calificada como un avance concreto hacia la liberalización del transporte aéreo entre Perú y Chile. La aerolínea destacó que la duplicación de frecuencias y la ampliación de los derechos de tráfico permitirán fortalecer la conectividad interregional y ampliar las alternativas de viaje para los pasajeros.

“Vemos este acuerdo como una señal clara de avance hacia un mercado aéreo más abierto, competitivo y eficiente, en beneficio directo de los pasajeros y del desarrollo económico de la región”, señaló la compañía en un pronunciamiento.

JetSmart también valoró el trabajo técnico y el liderazgo de las autoridades aeronáuticas de ambos países, y reafirmó su disposición a seguir aportando su experiencia en el modelo de bajo costo para impulsar marcos regulatorios más flexibles.

El aumento de la oferta permitirá a aerolíneas como Latam, Sky Airline y la propia JetSMART —que operaban al límite de los permisos anteriores— ajustar su programación y expandir itinerarios.

Este fortalecimiento del mercado aéreo resulta estratégico para el hub de Lima, especialmente ante la entrada en operación de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, diseñada para atender hasta 35 millones de pasajeros al año. En paralelo, Santiago busca consolidar su posición competitiva frente al crecimiento de la infraestructura aeroportuaria peruana, facilitando conexiones directas hacia provincias y ciudades secundarias.

Postura del Gobierno

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que estos acuerdos refuerzan la integración aérea del Perú con la región y generan beneficios directos para los ciudadanos.

“Este entendimiento fortalece a nuestras aerolíneas, que podrán seguir creciendo y conectando al Perú con otros mercados. Eso es positivo para el sector aéreo y, sobre todo, para los ciudadanos”, afirmó el titular del MTC.

Según el ministerio, la mayor conectividad contribuirá a mejorar la competencia, reducir tarifas y dinamizar el turismo, el comercio y la reactivación económica, pilares clave para el crecimiento del país.