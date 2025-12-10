El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que el Gobierno y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un préstamo contingente por 200 millones de euros, destinado a fortalecer la capacidad del país para responder de manera oportuna ante desastres naturales, climáticos, emergencias y crisis económicas o financieras.

Esta operación marca un hito en la relación bilateral, al constituirse en la primera operación soberana de la AFD en el Perú. La operación permitirá al Estado peruano disponer de recursos de manera rápida para proteger a la población, resguardar la infraestructura nacional y mantener la estabilidad económica ante las emergencias y desastres contemplados en el Artículo 13 del DL 1437.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: TUUA de transferencia internacional en el Jorge Chávez: Las claves para entender qué es y a quiénes impacta esta tarifa

Con ello, se fortalece la capacidad del Estado para responder de forma oportuna, reduciendo los impactos de estas crisis sobre las finanzas públicas y sobre la ciudadanía. Asimismo, la operación contribuye a fortalecer la resiliencia del país y apoya la consolidación de la política pública de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

El MEF remarcó, que con esta operación, Francia se consolida como un socio estratégico del Perú en gestión del riesgo de desastres, un área clave para la adaptación climática y el desarrollo sostenible.

“Este préstamo contingente refleja nuestro compromiso de largo plazo con el Perú y con su agenda de adaptación climática, gobernanza del riesgo y estabilidad fiscal. La AFD seguirá acompañando al país en el reforzamiento de sus políticas públicas, la construcción de resiliencia y en la protección de su población frente a eventos extremos”, afirmó Xavier MESNARD, director de la AFD.

La AFD complementará el préstamo con un acompañamiento técnico de 1,5 millones de euros, ejecutado por Expertise France, orientado a fortalecer la institucionalidad, las capacidades y los instrumentos del sistema nacional de gestión de riesgos de desastres, enfocándose en fortalecer los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre las instituciones involucradas en la definición y la implementación de la políticas públicas de gestión de riesgos de desastres, incorporando acciones a favor de las mujeres y grupos vulnerables para que estén más preparados a enfrentar un desastre.

“Con esta primera operación soberana de la AFD, Francia reafirma su propósito de profundizar la cooperación financiera y técnica con el Perú, apoyando iniciativas que contribuyan a la estabilidad económica, la lucha contra el cambio climático y al bienestar de la población”. agregó la Embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy.