Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La entrega de la nota diplomática se formalizó en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, liderada por el ministro José Reyes y el canciller Carlos Pareja; con la participación del Embajador de Guatemala en el Perú, Herbert Meneses Coronado. Foto: gob.pe
La entrega de la nota diplomática se formalizó en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, liderada por el ministro José Reyes y el canciller Carlos Pareja; con la participación del Embajador de Guatemala en el Perú, Herbert Meneses Coronado. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El gobierno peruano entregó oficialmente la nota diplomática de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Guatemala y su protocolo, que permitirá la próxima entrada en vigor de este acuerdo comercial y fortalecerá la integración económica entre ambas naciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.