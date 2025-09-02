El gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el gobierno del Reino Unido firmaron un nuevo Memorándum de Entendimiento (MdE) que asegura la continuidad de la Mesa de Trabajo en Infraestructura Perú–Reino Unido, espacio de cooperación internacional que promueve la aplicación de estándares globales en la gestión de la obra pública.

Este nuevo memorando fue suscrito por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, en representación del Gobierno peruano, y por el embajador británico en el Perú, Gavin Cook, en el marco de la Novena Reunión de la Mesa de Trabajo en Infraestructura, que se llevará a cabo mañana, martes 2 de setiembre.

“El desarrollo de infraestructura es fundamental para la competitividad y el crecimiento del Perú. Este memorándum con el Reino Unido nos permite acceder a sus mejores prácticas y experiencias para fortalecer nuestras capacidades, mejorar la transparencia en los proyectos y avanzar con mayor eficacia en sectores clave, como el ferroviario. Con este trabajo conjunto, daremos pasos firmes hacia un país más moderno, integrado y competitivo”, afirmó el titular del MEF.

“La Mesa de Trabajo en Infraestructura se ha consolidado como el principal espacio de diálogo bilateral de alto nivel en esta materia, facilitando la transferencia de conocimiento y herramientas como el BIM y los contratos NEC. Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso de apoyar al Perú en su esfuerzo por cerrar brechas de infraestructura, impulsar la productividad y acompañar su transición hacia una economía más sostenible”, agregó por su parte el embajador británico en el Perú, Gavin Cook.

Durante este espacio, se abordaron temas fundamentales como la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura, la identificación de retos para mejorar la gobernanza de la inversión pública y de las APP, la consolidación de pilares estructurales de planificación, el financiamiento de infraestructura sostenible y resiliente, y la incorporación de innovaciones como el uso del Building Information Modeling (BIM).

Vale recordar que el primer Memorándum de Entendimiento fue firmado en septiembre de 2018 y permitió la creación de la Mesa de Trabajo en Infraestructura.