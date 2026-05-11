Con el objetivo de fortalecer la presencia del agro peruano en el mercado internacional, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Felipe César Meza Millán, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de Turquía, İbrahim Yumaklı, en el marco del 5.º Foro Internacional del Agua en Estambul.

El encuentro permitió avanzar en los principales ejes de la agenda bilateral entre ambos países. De esta manera, se evaluaron mecanismos para agilizar el ingreso de café, palta, cacao y productos pecuarios al mercado turco. Los productos priorizados forman parte de la canasta agroexportadora peruana con mayor presencia internacional.

Además, coordinación de acciones conjuntas por el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, en el marco de esfuerzos globales vinculados a la gestión sostenible de ecosistemas productivos.

Respecto a gestión hídrica, se dio un intercambio de experiencias para mejorar la resiliencia de los sistemas productivos frente al cambio climático. El componente hídrico es clave para la productividad agrícola en un contexto de variabilidad climática.

El ministro Meza Millán destacó la importancia de promover una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico en el sector agrario. “Desde el Midagri impulsamos acciones estratégicas para garantizar el uso sostenible del agua en beneficio del país”, señaló el titular de Midagri.

Asimismo, subrayó que la resiliencia no depende solo de infraestructura, sino de una adecuada gobernanza y decisiones basadas en evidencia.