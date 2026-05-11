Resumen

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En la reunión se evaluaron mecanismos para agilizar el ingreso de café, palta, cacao y productos pecuarios al mercado turco. Foto: GEC.
En la reunión se evaluaron mecanismos para agilizar el ingreso de café, palta, cacao y productos pecuarios al mercado turco. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la presencia del agro peruano en el mercado internacional, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Felipe César Meza Millán, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de Turquía, İbrahim Yumaklı, en el marco del 5.º Foro Internacional del Agua en Estambul.

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