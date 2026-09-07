Crédito hipotecario
Crédito hipotecario
Por Redacción EC

Los peruanos que viven en Estados Unidos y buscan comprar una vivienda en el Perú podrán acceder a un nuevo crédito hipotecario del BCP que toma en cuenta sus ingresos y su historial financiero generados en el exterior. La entidad financiera busca así atender a un segmento que enfrenta dificultades para acceder al financiamiento hipotecario local debido a que buena parte de su documentación financiera se encuentra fuera del país.

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