Los peruanos que viven en Estados Unidos y buscan comprar una vivienda en el Perú podrán acceder a un nuevo crédito hipotecario del BCP que toma en cuenta sus ingresos y su historial financiero generados en el exterior. La entidad financiera busca así atender a un segmento que enfrenta dificultades para acceder al financiamiento hipotecario local debido a que buena parte de su documentación financiera se encuentra fuera del país.

El nuevo producto permite financiar hasta el 70% del valor del inmueble, con plazos de hasta 25 años, sujeto a la evaluación crediticia. La alternativa está disponible tanto para propiedades terminadas como para proyectos inmobiliarios en desarrollo.

Uno de los principales cambios frente a las dificultades que suelen enfrentar estos potenciales compradores es el mecanismo de evaluación. El BCP señala que considerará los ingresos obtenidos en Estados Unidos y el historial crediticio internacional para analizar la capacidad de pago del solicitante.

“Muchos de los peruanos que viven en Estados Unidos mantienen una relación muy cercana con el país y buscan adquirir un inmueble. Sin embargo, suelen enfrentar desafíos porque su historial financiero se desarrolla en el exterior”, señaló Javier Bernuy, gerente de Área del Negocio Hipotecario e Inmobiliario del BCP.

Según el ejecutivo, la nueva alternativa busca responder a esa realidad mediante una solución especializada para este segmento.

Estados Unidos, principal origen de remesas

La apuesta del banco se dirige a un mercado relevante para la economía peruana. Estados Unidos concentra alrededor del 30% de los peruanos que viven en el exterior y es el principal origen de las remesas que recibe el país, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad.

La relación económica con el Perú no se limita al envío de dinero. Para parte de esta población, la adquisición de una vivienda puede representar una forma de construir patrimonio en el país, ya sea para uso familiar, como inversión o como un proyecto de retorno futuro.

Con el nuevo producto, el BCP busca ampliar las opciones de financiamiento para peruanos que generan sus ingresos en Estados Unidos pero mantienen proyectos patrimoniales en Perú.

La entidad sostiene que la evaluación de la información financiera generada en el exterior permitirá analizar de manera más integral la capacidad de pago de estos clientes y reducir una de las principales barreras que enfrentan al solicitar un crédito hipotecario en el mercado peruano.

El financiamiento estará sujeto a evaluación crediticia y podrá cubrir hasta el 70% del valor del inmueble, con un plazo máximo de 25 años.