El Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que, con miras a las celebraciones de Año Nuevo 2026, los peruanos muestran una clara preferencia por destinos nacionales de playa, culturales y de naturaleza, así como por paquetes turísticos que facilitan viajes cortos y accesibles.

“Para las celebraciones de fin de año se estima un importante dinamismo del sector, debido a que la mejora de la oferta turística formal y el incremento de la conectividad han permitido que más destinos registren niveles de afluencia superiores a los del año anterior”, sostuvo Marienela Mendoza, presidenta del Gremio de Turismo de la CCL.

Señaló que las playas del norte, como Máncora, Vichayito, Los Órganos y Punta Sal, lideran la demanda por su clima cálido y variada oferta hotelera. A ello se suman destinos de la sierra sur, como Cusco y Arequipa, valorados por sus atractivos culturales, así como la selva central y sur, impulsada por viajeros que buscan contacto con la naturaleza y experiencias de bienestar.

En cuanto al alojamiento, los hoteles y resorts, principalmente de 1 a 3 estrellas, serán los más solicitados, al ofrecer precios accesibles, buena ubicación y servicios básicos valorados por el viajero, como conectividad y limpieza.

“También se observa un crecimiento en la demanda de experiencias con identidad local, incluso en hospedajes sencillos que ofrecen desayunos regionales y atención personalizada”, manifestó.

Entre los destinos internacionales más buscados por los peruanos destacan Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Punta Cana, Bogotá y Panamá, gracias a su cercanía, conectividad aérea y atractivos culturales.

Respecto a la oferta turística, se registran paquetes desde S/85 en destinos locales y desde US$260 en el ámbito internacional. Los full days a destinos cercanos como Antioquía, Islas Ballestas, y la Huacachina oscilan entre S/85 y S/165, mientras que paquetes de mayor duración, como Paracas–Ica, Huaraz y Tarapoto desde S/450.

Para quienes buscan experiencias en la sierra y selva central, los paquetes a Oxapampa–Pozuzo se ofrecen desde S/550. En tanto, destinos más lejanos como Cajamarca y Arequipa registran tarifas que superan los S/1.200 por pasajero.

A nivel internacional, destacan paquetes de 4 días y tres noches desde los US$260, como los ofrecidos a Buenos Aires y Mendoza (Argentina). Otros destinos como Cancún se comercializan desde US$349, Punta Cana desde US$1.279, Varadero y La Habana desde US$1.599, cruceros por Grecia desde US$1.790, y el Gran Tour Europa de 20 días desde US$5.099.

La presidente del gremio explicó que factores como la mayor conectividad, promociones aéreas, estabilidad del tipo de cambio y flexibilización de requisitos migratorios están incentivando la decisión de viajar.