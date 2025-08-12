Entre el 10 y el 12 de septiembre, una delegación de autoridades y empresarios peruanos visitará la ciudad de Quito como parte del Roadshow Perú–Ecuador organizado por Perucámaras.

La agenda contempla una Charla Informe País sobre las oportunidades de comercio e inversión en Ecuador, ponencias sectoriales sobre el potencial peruano en agroindustria, minería, turismo y comercio, así como la firma de acuerdos de colaboración institucional (MOUs). Además, se realizarán visitas técnicas a gremios ecuatorianos según sector.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Esta es una oportunidad concreta para demostrar que el empresariado peruano está unido, listo para liderar y construir junto a nuestros pares ecuatorianos un futuro de respeto, integración y desarrollo compartido”, afirmó Óscar Zapata, presidente del gremio.

Cabe destacar que en el 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US $2.593 millones, lo que representa un crecimiento del 13% respecto al año anterior.

En ese sentido, Ecuador se consolidó como el tercer destino regional de las exportaciones peruanas, con un 87% de productos no tradicionales, destacando las preparaciones para alimentación animal, medicamentos, harina, galletas dulces, cápsulas plásticas y equipos electrógenos.

Este año, las exportaciones peruanas hacia Ecuador crecieron un 18% a febrero, impulsadas principalmente por los sectores Químico (+50%) y Agropecuario (+0.4%), con un total de US $47 millones. También se observaron importantes crecimientos en las exportaciones de productos Cerámicos (+191%), Pesca Tradicional (+165%) y Siderúrgico No Tradicional (+143%).

“La misión de Perucámaras es tender puentes entre empresarios de la región y conectar oportunidades concretas de negocio e inversión. Este Roadshow refleja nuestro compromiso con la integración económica y el desarrollo comercial sostenible entre países vecinos”, concluyó Silvia Lama, gerente comercial y de desarrollo de negocios de Perucámaras.