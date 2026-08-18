solicitaron a que el Gobierno de Keiko Fujimori disponga la adopción de inmediata de un plan Nacional de Intervenciones Preventivas y de Mitigación, articulado con los gobiernos regionales y locales, donde se priorice los puntos críticos de mayor riesgo y asegure la continuidad de las actividades económicas y sociales. Foto: El Peruano.
solicitaron a que el Gobierno de Keiko Fujimori disponga la adopción de inmediata de un plan Nacional de Intervenciones Preventivas y de Mitigación, articulado con los gobiernos regionales y locales, donde se priorice los puntos críticos de mayor riesgo y asegure la continuidad de las actividades económicas y sociales. Foto: El Peruano.
Por Redacción EC

Perucámaras en representación de las Cámaras de Comercio de todo el país, hizo un llamado al Gobierno a no abandonar las acciones de prevención y mitigación en las regiones de la Libertad, Lambayeque y Piura ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

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