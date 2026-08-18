Perucámaras en representación de las Cámaras de Comercio de todo el país, hizo un llamado al Gobierno a no abandonar las acciones de prevención y mitigación en las regiones de la Libertad, Lambayeque y Piura ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

En un comunicado en conjunto, las instituciones empresariales advirtieron que cada intervención ejecutada hoy puede disminuir significativamente el impacto de futuros desbordes, inundaciones y huaicos sobre las familias, el empleo y la economía global.

“Las Cámaras de Comercio del Perú, reunidas en Perucámaras, nos dirigimos a usted para expresar nuestro respaldo a la posición planteada por las Cámaras de Comercio de La Libertad, Lambayeque y Piura respecto a la necesidad de no abandonar la prevención y mitigación frente al fenómeno de El Niño, aun cuando el tiempo sea limitado y las condiciones se aproximen”, se lee en el comunicado.

El sector empresarial consideró que dar por concluida la etapa preventiva sería un error estratégico y un retroceso institucional. “Cada acción que se ejecute hoy, sea limpiar un cauce, reforzar una defensa, proteger un puente o posicionar maquinaria, puede significar mañana menos pérdidas humanas, menor afectación a la infraestructura y mayor continuidad de las actividades productivas”, agregó Perucámaras.

Asimismo, destacaron que la coordinación pública- privada es indispensable. “Las Cámaras de Comercio han demostrado capacidad de articulación regional y nacional, y ponemos a disposición nuestras redes y experiencia para contribuir a identificar riesgos, facilitar la coordinación institucional y dar seguimiento a las intervenciones prioritarias”, señaló el gremio.

En el comunicado, también solicitaron a que el Gobierno de Keiko Fujimori disponga la adopción de inmediata de un plan Nacional de Intervenciones Preventivas y de Mitigación, articulado con los gobiernos regionales y locales, donde se priorice los puntos críticos de mayor riesgo y asegure la continuidad de las actividades económicas y sociales.

“Perucámaras y las Cámaras de Comercio del país reiteramos nuestra disposición para seguir tendiendo puentes, convocar a los actores públicos y privados necesarios y contribuir, desde nuestras capacidades institucionales, a mitigar los impactos de este fenómeno sobre la vida, la seguridad, el empleo y la infraestructura de nuestras regiones”, concluyó el gremio empresarial.