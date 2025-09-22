Perumin 37 inició hoy sus actividades en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, con la inauguración de su Exhibición Tecnológica Minera (Extemin). La ceremonia contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; el presidente del Congreso, José Jerí; la embajadora de Alemania en Perú, Sabine Bloch, autoridades locales y representantes del cuerpo diplomático.

En la ceremonia, Jimena Sologuren, presidente de Perumin 37, resaltó que esta feria congrega a más de 800 empresas y delegaciones de 16 países, con Alemania como nación aliada. “Extemin va mucho más allá de ser una vitrina comercial: es un escenario para acercarnos y ver cómo la tecnología puede ayudarnos a construir una minería cada vez más sostenible, competitiva y cercana a las comunidades”, señaló. Asimismo, saludó la participación de jóvenes profesionales y de los 37 becarios de Perumin provenientes de 20 regiones del país, quienes representan el futuro de la industria.

Por su parte, Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), destacó que Extemin es reflejo del compromiso de la industria con la innovación, la sostenibilidad y la generación de oportunidades.

“Nuestra industria solo puede sostenerse y legitimarse en el tiempo si se hace de manera responsable, transparente y centrada en las personas. Cada stand y cada propuesta tecnológica son un mensaje de confianza hacia el Perú y hacia las comunidades”, afirmó.

Alemania como país aliado en Perumin 37

La embajadora de Alemania en el Perú, Sabine Bloch, inauguró oficialmente la participación de su país como País Aliado en Perumin 37 – Extemin, destacando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el compromiso de las empresas alemanas con el desarrollo de una minería innovadora, sostenible y productiva en el Perú.

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, presente en Perumin 37. Foto: GEC. / jair

“La presencia de Alemania como país aliado en la feria minera más importante de Latinoamérica es para nosotros una señal del momento sumamente positivo y dinámico que Perú y Alemania están viviendo en sus relaciones bilaterales”, afirmó la embajadora.

Bloch subrayó que esta edición de la feria congrega a casi 60 empresas alemanas, de las cuales 44 participan en el Pabellón Alemán, un espacio de más de 500 m² dedicado a presentar soluciones tecnológicas de vanguardia para una minería más segura, eficiente y socialmente responsable.

Inversión y confianza

La diplomática resaltó además que este 2025 marca un hito en la cooperación económica entre ambos países, mencionando la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, obra ejecutada por la empresa alemana Fraport AG con una inversión superior a los US$1.500 millones, como un símbolo de inversión y confianza a largo plazo.

Finalmente, Bloch resaltó la importancia del espacio denominado Foro País Aliado Alemania, el cual contará con 15 expertos y ponentes alemanes compartirán experiencias y tendencias globales en innovación, sostenibilidad y digitalización para la minería del futuro.