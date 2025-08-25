David Schmidt, consejero económico de la Embajada de Alemania en Perú, señaló que dicho país asumirá un rol protagónico en Perumin 37, reforzando así su apuesta por estrechar vínculos con Perú y garantizar el suministro de minerales clave para la transición energética global.

Además, agregó que esta designación es un reconocimiento a la innovación alemana, pero sobre todo, una oportunidad para profundizar la relación bilateral. “Nos sentimos muy honrados por la elección de Alemania como país aliado en un foro que nos permitirá consolidar el diálogo con Perú, un socio muy atractivo para nosotros”, afirmó.

Schmidt subrayó que Alemania, tercer país más industrializado del mundo, enfrenta desafíos para cumplir su meta de neutralidad climática al 2045, entre ellos asegurar minerales críticos como el cobre.

“Se pronostica que la demanda de cobre en Alemania se duplicará hacia 2035. Por eso necesitamos diversificar nuestros suministros y estamos buscando socios de países como Perú, con una minería de clase mundial, una economía estable y que comparten los mismos valores”, remarcó.

David Schmidt, consejero económico de la Embajada de Alemania en Perú junto a Jimena Sologuren, presidente de Perumin 37. Foto: GEC. / jair

Para Jimena Sologuren, presidente de Perumin 37, la participación de Alemania fortalece el carácter internacional del encuentro. “Alemania llega con una propuesta sólida en innovación tecnológica y sostenibilidad. Esta alianza nos permitirá abrir nuevos espacios de colaboración académica, científica y empresarial, reafirmando el papel de la minería como motor de desarrollo y de la transición energética”, destacó.

Además de Alemania, la convención recibirá a otras 15 delegaciones de diversos países como Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Turquía e Italia.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa, del 22 al 26 de septiembre.