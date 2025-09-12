La Convención Minera Perumin 37 reunirá al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas y al ministro de Trabajo Daniel Maurate, quienes abordarán temas desde la empleabilidad juvenil hasta las políticas económicas y energéticas que marcarán el rumbo del sector en la próxima década.

El martes 23 de septiembre, a las 3:00 p.m., el ministro de Economía participará en el bloque Desregulación para la Competitividad, que se desarrollará en la Sala David Ballón. En este espacio, el titular del MEF abordará las medidas necesarias para agilizar inversiones y garantizar un entorno regulatorio que favorezca la competitividad del sector minero.

En la misma jornada, a las 5:30 p.m., será el turno del ministro de Energía y Minas, quien intervendrá en el bloque Principales Retos de la Minería. Su exposición se enfocará en los desafíos que enfrenta la industria en materia de seguridad energética, innovación y sostenibilidad, claves para asegurar la continuidad de las operaciones y el desarrollo de nuevos proyectos.

La agenda ministerial continuará el miércoles 24 de septiembre, a las 10:15 a.m., en el Encuentro de la Academia. Daniel Maurate ofrecerá la conferencia magistral Empleabilidad y Juventud, con la moderación de Milton Von Hesse, director ejecutivo de Von Hesse Consultores. El ministro resaltará la necesidad de articular políticas públicas y programas educativos que fortalezcan la inserción laboral de los jóvenes, en especial en las regiones mineras.

Autoridades internacionales en Perumin 37

En el bloque Los Minerales y Materiales Críticos: Tendencias Mundiales participarán Abdulrahman Al-Belushi, viceministro de Recursos Minerales y Asuntos de Tierras del Reino de Arabia Saudita; Shri G. Kishan Reddy, ministro de la Unión de Carbón y Minas de la India; y Aurora Williams, ministra de Minería de Chile.