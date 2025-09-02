El Perú se ubica en una posición privilegiada para liderar la transición energética en la región gracias a su enorme potencial en energías renovables. Así lo señaló el ingeniero José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera de Perumin 37, quien subrayó que “el Perú tiene la segunda mayor radiación solar del mundo, en el sur peruano”.

Estela recordó que actualmente el Perú es uno de los países en la región que utiliza más del 50% de su matriz eléctrica con energías renovables. “Somos 50% generación hidroeléctrica y cerca de un 5 a 10% con generación renovable no convencional, que es sol y viento”, sostuvo durante una entrevista en Radio Nacional.

Sin embargo, precisó que aún existe un gran margen para aprovechar de manera más eficiente los recursos energéticos del país. Además, resaltó la importancia de los minerales críticos en este proceso.

“El Perú produce 8 de los 17 minerales críticos. Estamos hablando del cobre, del hierro, del plomo, del molibdeno, de la plata, el zinc, el indio y el grafito. Además, tenemos litio, que será la gasolina del siglo XXII”, agregó.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de modernizar el marco regulatorio: “Es importante actualizar nuestra política energética, que data del año 2010. Necesitamos una política nacional de mineral crítico que nos permita dejar de ser meramente productores de concentrado y dar mayor valor a nuestra minería”.