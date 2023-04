Los ingresos al Estado peruano por la producción de hidrocarburos (gas y petróleo) durante el primer trimestre de este año, ascendieron a US$ 376 millones, monto que refleja la importancia del sector para la economía del país, informó Perupetro.

De este monto; US$ 369 millones correspondieron al pago de regalías provenientes de los Contratos de Licencia por la producción de hidrocarburos. De este monto, US$ 202 millones correspondieron a la producción de gas natural, US$ 114 millones por la producción de líquidos de gas natural y US$ 53 millones por la producción de petróleo en el país.

La regalía es la contraprestación económica establecida por ley, mediante la cual las empresas están obligadas a pagar al Estado por el derecho a explotar los recursos de hidrocarburos (petróleo y gas), en el país. Las regalías se calculan en función al valor de la producción en base al porcentaje de regalía establecido para cada contrato.

Por su parte, los ingresos por la venta de hidrocarburos provenientes de los Contratos de Servicios, ascendieron a siete millones de dólares en el primer trimestre de este año.

Durante el año 2022, los ingresos al Estado peruano por la producción de hidrocarburos ascendieron a US$ 1,847 millones y desde 1993 a la fecha, dichos ingresos totalizan US$ 24,200 millones.