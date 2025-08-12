De acuerdo con Scotiabank, para la segunda temporada de pesca de anchoveta del 2025 en la región norte centro, que se iniciaría en noviembre y se prolongaría hasta enero del 2026, proyecta que se capture alrededor de 2 millones de toneladas métricas (TM), de las cuales alrededor de 150 mil se capturaría en enero del 2026.

Este nivel sería menor en 18% respecto de la segunda campaña del 2024, el nivel más alto en cuatro años. “Nuestras proyecciones asumen condiciones oceanográficas normales”, explicaron en su reporte semanal del 11 al 15 de agosto del 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, para la temporada de verano (diciembre 2025 a marzo 2026), se proyecta una probabilidad de 63% de condiciones neutras. Respecto a la harina de pescado, las exportaciones alcanzarían cerca de US$1.700 millones, superior en 5% respecto a lo registrado en el 2024, según el reporte.

LEE TAMBIÉN: Comisión de Economía elige a Víctor Flores como presidente



El alza provendría básicamente del aumento en el volumen de exportación (+10%) debido a la buena campaña de la primera temporada de la región norte-centro. Por su parte, el precio promedio de exportación caería alrededor de 5%, por la mayor oferta exportable peruana.

El informe también proyecta una captura cercana a 5 millones de toneladas métricas de anchoveta superior al 9%, respecto a la captura del 2024 (4.6 millones de TM) y el nivel más alto en cuatro años, debido a condiciones oceanográficas favorables.

“Las temperaturas superficiales del mar más frías de lo habitual durante gran parte del año permitieron un buen inicio de la primera temporada de pesca en la región norte-centro y capturas récord en la primera temporada en la región sur”, explicaron.

La proyección considera el desembarque de 441 mil toneladas métricas registrado en enero, correspondiente al saldo de la segunda temporada del 2024, 2.47 millones de toneladas métricas de la primera campaña del 2025 (que concluyó en julio) y cerca de 2 millones de toneladas métricas para la segunda campaña, de las cuales 1.85 millones se capturarían este año.

Además, durante la primera temporada en la región sur se pescaron 190 mil TM, capturándose el 75,6% de la cuota (251 mil TM). “Esperamos una menor captura para la segunda temporada en la zona sur”, indicó Scotiabank.

Cabe precisar que en la primera temporada de pesca en la región norte-centro de este año, que inició el pasado 22 de abril, el Ministerio de la Producción (Produce) fijó una cuota de 3.0 millones de TM de anchoveta.

Esta cuota es la más alta en siete años, explicó Scotiabank. Se sustentó en una biomasa saludable cercana a los 11 millones de toneladas, gracias a condiciones ambientales neutras en el ecosistema marino.

La campaña se inició de manera favorable, con un nivel de desembarque promedio de 50 mil toneladas métricas diarias. Sin embargo, desde la última semana de mayo se registró el ingreso de aguas subtropicales superficiales con alta salinidad que alteró la distribución de la anchoveta, provocando la caída de la captura en junio y julio. La temporada concluyó el 23 de julio, logrando capturar 2.46 millones de TM, equivalente al 81,9% de la cuota asignada.