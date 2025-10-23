La adquisición se enmarca en el plan de crecimiento de la empresa. Foto: GEC.
La adquisición se enmarca en el plan de crecimiento de la empresa. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

anunció la adquisición de una planta de procesamiento de anchoveta en Tambo de Mora. La adquisición se enmarca en el plan de crecimiento de la empresa, orientado a fortalecer la capacidad de procesamiento y asegurar una operación más integrada.

Con esta nueva infraestructura, Pesquera Hayduk optimizará su cadena de valor, desde la descarga hasta la producción de harina y aceite de pescado de alta calidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

La compra de esta planta es el resultado de una planificación técnica y estratégica que tomó en cuenta el comportamiento del recurso, la capacidad de descarga y las condiciones ambientales de la zona. Con esta operación, damos un paso firme hacia una gestión más integrada, eficiente y sostenible”, señaló Diego Balarezo, Gerente Comercial y de Estrategia Corporativa de Hayduk.

En línea con su modelo de gestión responsable, Hayduk operará la planta bajo estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se priorizará la eficiencia energética, el uso responsable de recursos naturales y el cumplimiento normativo.

De esta manera, la empresa reafirma su compromiso con las comunidades locales, impulsando empleo formal, desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del entorno social en las zonas donde mantiene operaciones.

Asimismo, Hayduk señaló que el análisis de los últimos tres años sobre el comportamiento de la anchoveta, considerando variaciones ambientales y los efectos del cambio climático, fue clave para identificar zonas y capacidades que aseguren la continuidad y eficiencia de las operaciones en el mediano y largo plazo.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC