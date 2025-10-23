Pesquera Hayduk anunció la adquisición de una planta de procesamiento de anchoveta en Tambo de Mora. La adquisición se enmarca en el plan de crecimiento de la empresa, orientado a fortalecer la capacidad de procesamiento y asegurar una operación más integrada.

Con esta nueva infraestructura, Pesquera Hayduk optimizará su cadena de valor, desde la descarga hasta la producción de harina y aceite de pescado de alta calidad.

“La compra de esta planta es el resultado de una planificación técnica y estratégica que tomó en cuenta el comportamiento del recurso, la capacidad de descarga y las condiciones ambientales de la zona. Con esta operación, damos un paso firme hacia una gestión más integrada, eficiente y sostenible”, señaló Diego Balarezo, Gerente Comercial y de Estrategia Corporativa de Hayduk.

En línea con su modelo de gestión responsable, Hayduk operará la planta bajo estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Se priorizará la eficiencia energética, el uso responsable de recursos naturales y el cumplimiento normativo.

De esta manera, la empresa reafirma su compromiso con las comunidades locales, impulsando empleo formal, desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del entorno social en las zonas donde mantiene operaciones.

Asimismo, Hayduk señaló que el análisis de los últimos tres años sobre el comportamiento de la anchoveta, considerando variaciones ambientales y los efectos del cambio climático, fue clave para identificar zonas y capacidades que aseguren la continuidad y eficiencia de las operaciones en el mediano y largo plazo.