Petro-Perú afirma que la producción en marzo y abril se vio afectada por el ciclón ‘Yaku’ y las intensas lluvias en Talara.

A raíz del artículo publicado en El Comercio, Petro-Perú ratificó su interés y su capacidad para operar los lotes petroleros VI y Z-2B y aseguró que la producción en marzo y abril se vio afectada, en todos los lotes del noroeste, por los efectos del ciclón Yaku y las intensas lluvias registradas en Talara.

“Petro-Perú confirma su interés en asumir las operaciones de los lotes I, VI y Z-2B, cuyos contratos están próximos a vencer, buscando así la máxima y eficiente recuperación de producción de hidrocarburos en dichos lotes, en el marco de su estrategia corporativa definida en sus objetivos anuales y quinquenales aprobados por el sector”, indicó la empresa estatal en un comunicado.

Además, aseguró que “viene cumpliendo estrictamente con las obligaciones asumidas en el contrato de licencia para el lote I, tal como lo ha confirmado Perupetro”.

“La producción fiscalizada promedio del lote I, en lo que va de agosto es de 501 barriles de petróleo por día (BOPD), por encima de lo proyectado en el contrato para dicho mes (480 BOPD)”, indicó Petro-Perú.

“El lote I es operado por Petroperú en el marco del contrato de licencia temporal de 22 meses, el mismo que vence el 27 de octubre del presente. Las obligaciones establecidas en el referido contrato son solo de producción en forma eficiente, acorde a su plazo de vigencia. Por su temporalidad no contempla compromisos de inversiones en actividades de explotación y exploración, como se realiza en los contratos de concesión por 30 años”, agregó.

No obstante, la posición de Petro-Perú no coincide con la de los expertos. Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía, enfatizo que la empresa estatal no está produciendo el volumen de barriles que debería en el lote I.

Por su parte, Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP), afirmó que Petro-Perú “no ha hecho nada por incrementar la producción del lote I porque no cuenta con recursos humanos, inversionistas ni, mucho menos, tecnología”.