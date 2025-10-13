Petro-Perú informó que la Refinería de Iquitos restableció la producción de Turbo A1, un combustible especialmente procesado para motores de turbina de aviación (aviones y helicópteros) destinado al Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta de Iquitos (región Loreto).

Mediante el comunicado N°037-2025, la petrolera estatal confirmó que en los últimos meses se han presentado bloqueos y paralizaciones en diversos ríos de Loreto, los que causaron el retraso en el transporte y abastecimiento de crudo a la Refinería de Iquitos.

“Estos eventos ajenos a nuestra operación ya han sido superados por lo que se espera que el suministro no se vea interrumpido nuevamente”, subrayó Petro-Perú.

Asimismo, informó que la Refinería Iquitos ha restablecido la producción de Turbo A1, programando el reinicio de suministro al aeropuerto de Iquitos para los próximos días, como se ha venido realizando anteriormente.

La petrolera estatal agregó que el abastecimiento de otros combustibles como diésel y gasolinas se encuentran garantizado para la ciudad de Iquitos. Cabe mencionar que el Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta de Iquitos enfrentó restricciones en las operaciones de carga aérea debido a la falta de combustible Turbo A1. Sin embargo, este problema no afectó al transporte de pasajeros.