Petro-Perú aprueba nueva estructura orgánica: medida contempla la salida de 1.554 trabajadores

El directorio de Petro-Perú, en sesión realizada el 12 de febrero de 2026, aprobó el Acuerdo de Directorio N.° 011-2026-PP, mediante el cual se dispone la implementación de una nueva Estructura Orgánica y la adopción de medidas orientadas a la reconversión y reducción progresiva de plazas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), como parte del proceso de reorganización establecido en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

La nueva Estructura Orgánica entrará en vigencia el próximo lunes 16 de febrero y tiene como finalidad ordenar los niveles de gestión, optimizar funciones y alinear la organización a las necesidades actuales de la empresa, en función de su situación financiera y operativa. Su implementación marca el inicio de la reorganización interna, previsto en la citada norma.

La implementación de estas medidas contempla la adopción de un plan de reducción proyectada de 1,554 posiciones, la cual se ejecutará abarcando todas las fases de desarrollo del Decreto de Urgencia, e incluye:

La eliminación de plazas vacantes del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) que no agregan valor inmediato.

La ejecución del plan de desvinculación voluntaria.

La aplicación estricta del cronograma de jubilaciones.

La no renovación de contratos modales y de suplencia no críticos para la continuidad operativa.

La reducción de plazas una vez definida la modalidad de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques patrimoniales.

Petro-Perú indicó que continúa avanzando en la implementación de acciones orientadas a fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa.