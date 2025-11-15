Luis Canales Gálvez es nombrado nuevo presidente del Directorio de Petro-Perú

La Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera estatal designó a Luis Alberto Canales Gálvez como su presidente, tras una junta universal realizada hoy sábado 15 de noviembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En la reunión también se aprobó la renuncia de los antiguos miembros y la designación de sus sucesores. Quienes acompañarán a Canales en el directorio serán: Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, Oscar Gerardo Zapata Alcázar.

De acuerdo con el documento, su condición de directores independientes o no independientes se determinará en la siguiente sesión.

Ellos pasan a reemplazar a Fidel Augusto Moreno Rodríguez, quien se quedó a cargo de la presidencia tras el cese de Alejandro Narváez; David Quispe Figueroa, José Luis Carlos Balta Chirinos y César Rodríguez Villanueva, quienes ejercieron sus cargos hasta hoy.

La decisión se da bajo la conformidad de la sexta disposición complementaria final de la Ley N° 32103 que dispone la recomposición transitoria e inmediata de los miembros del Directorio de la petrolera estatal.

¿Quién es Luis Alberto Canales?

El nuevo presidente del Directorio de Petro-Perú tiene una amplia trayectoria profesional en Talara e incluso postuló a su alcaldía provincial por el partido de Alianza para el Progreso durante las elecciones municipales del 2010.

Según su hoja de vida, publicada en el Jurado Nacional de Elecciones, es egresado de la facultad de Petroleo y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Ocupó cargos administrativos en la Municipalidad Provincial de Talara, pero también trabajó en empresas del sector como Petro-tech Peruana S.A., Petro Mar y Petroleos del Perú. También fue presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara, y presidente del Club Deportivo Atlético Torino.