Petro-Perú demandó a la empresa Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros con el objetivo de proteger los intereses del Estado y hacer cumplir los contratos suscritos para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

La petrolera estatal acusó a la aseguradora de negarse a otorgar cobertura e indemnización conforme a lo establecido en la póliza “Todo Riesgo para Contratistas-Retraso en la Puesta en Marcha (CAR/ALOP)”, contratada para el proyecto.

La demanda interpuesta en agosto ante el 14° Juzgado Civil Comercial de Lima solicita el reconocimiento de US$432,8 millones más los intereses correspondientes. El reclamo de Petro-Perú está relacionado con el retraso del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara por los impactos del Covid-19, un evento expresamente cubierto en la cláusula de “Enfermedades Infecciosas y Lesiones Corporales” de la póliza, según señaló la empresa petrolera.

En ese sentido, el 29 de septiembre, el juzgado admitió a trámite la demanda y otorgó a Mapfre un plazo de 30 días, contados desde su notificación, para responder. Asimismo, dispuso notificar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), ante la relevancia del caso para el sistema financiero y asegurador, así como su impacto económico para el Estado.

Con esta acción judicial, Petro-Perú busca que Mapfre cumpla con sus obligaciones contractuales y repare los perjuicios económicos derivados de la paralización de las obras.