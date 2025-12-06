Petro-Perú: Directorio elige como nuevo gerente general a Gustavo Villa Mora, ¿cuáles fueron los entretelones?

Luego de dos fallidos intentos por nombrar un nuevo gerente general esta semana, el directorio de Petro-Perú se reunió por tercera vez ayer viernes y logró la designación de un tercer candidato por insistencia.

Se trata, como ya lo anticipamos en este Diario, de Gustavo Villa Mora, actual gerente de operaciones de la refinería de Talara, cercano al exgerente general Óscar Vera y “mano derecha” de Arturo Rodríguez, gerente corporativo cuya candidatura fue rechazada el martes pasado debido a que tiene una investigación judicial en curso.l

“Con Acuerdo de Directorio N°142-2025-PP, se acordó encargar a partir del día siguiente de la aprobación por parte del Directorio, al señor Gustavo Adolfo Villa Mora, en el puesto de Gerente General (e) de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., cargo calificado de dirección y confianza“, señaló la petrolera estatal en comunicación remitida a la SMV.

Villa reemplaza a José Manuel Rodríguez Haya, quien ocupaba dicho puesto en calidad de encargado desde pasado el 24 de octubre.

Cabe señalar que Villa fue el tercer candidato evaluado por el directorio de Petro-Perú esta semana.

El primero, Arturo Rodriguez, salió de carrera por temas judiciales, mientras que el segundo, Iván Montoya, asesor tributario de Petro-Perú, fue rechazado por no cumplir con los lineamientos del Fonafe.

Los tres fueron propuestos por el círculo de confianza de Óscar Vera, exgerente general de la estatal, quien, de esta manera, retomaría el control de la empresa.

Trascendió que Vera, quien fue cesado como gerente general en octubre, habría seguido despachando todo este tiempo en la oficina principal de Petro-Perú, a pesar de que había sido transferido a la refinería de Conchán.