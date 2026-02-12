Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?

La puesta en marcha del DU 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de Petro-Perú, continúa generando tensiones al interior de la empresa.

Así, este Diario ha tomado conocimiento de la fricción existente entre el directorio y la gerencia general por la aplicación de la cuarta disposición transitoria de la norma, que dispone la aprobación de la nueva estructura orgánica de la empresa y las medidas para reconvertir y reducir personal.

Se trata, según las fuentes consultadas, de un asunto en torno al cual el directorio y la gerencia no se llegan a poner de acuerdo.

Conforme a esta versión, el directorio, presidido por Elba Rojas, estaría exigiendo la liquidación de entre 600 y 900 empleados, en cumplimiento de la disposición transitoria arriba referida.

Por su parte, la gerencia general, liderada por Rita López, consideraría innecesario despedir a dicho número de personas. En esa línea, habría planteado una medida alternativa, consistente en la anulación de los contratos modales (temporales) y las suplencias, así como en la aplicación del plan de jubilación para el personal que deja la empresa este año.

Al respecto, contaría con el informe de un estudio especializado en derecho laboral, el cual desaconsejaría la liquidación masiva de personal.

De resultas de este desacuerdo, López habría dejado de ser invitada a las reuniones del directorio. Este también habría rechazado todos sus planteamientos para la nueva estructura orgánica de la empresa.

En consecuencia, estaría presentando su carta de renuncia por segunda vez en un mes, pero esta vez de forma irrevocable.

Cabe señalar que el plazo para que el directorio de Petro-Perú apruebe la nueva estructura orgánica de la empresa y el plan de reducción de personal, según lo dispuesto en el DU 010-2025, vencería el viernes 13 de febrero.