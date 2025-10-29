Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
Empresas proveedoras del lote 192 inician arbitraje contra Petro-Perú por más de S/50 millones: el pasivo que deja la fuga de Altamesa
Resumen de la noticia por IA
Empresas proveedoras del lote 192 inician arbitraje contra Petro-Perú por más de S/50 millones: el pasivo que deja la fuga de Altamesa

Empresas proveedoras del lote 192 inician arbitraje contra Petro-Perú por más de S/50 millones: el pasivo que deja la fuga de Altamesa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El intempestivo abandono del lote 192 (Loreto) por parte de Altamesa Energy, ex socio de Petro-Perú en el desarrollo del campo petrolero, continúa trayendo complicaciones para el sector energético.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC