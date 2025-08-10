Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Refinería de Talara: ¿Es viable interconectar lotes petroleros de Ecuador con el Oleoducto Norperuano (ONP) para llevar crudo?
El mensaje presidencial por Fiestas Patrias trajo consigo anuncios que al sector hidrocarburos por su ligereza y vaguedad, como la propuesta de interconectar los campos petroleros ecuatorianos con el Oleoducto Norperuano (ONP) para “el transporte de crudos a la refinería de Talara”.

