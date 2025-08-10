Refinería de Talara: ¿Es viable interconectar lotes petroleros de Ecuador con el Oleoducto Norperuano (ONP) para llevar crudo?

Escucha la noticia
El mensaje presidencial por Fiestas Patrias trajo consigo anuncios que al sector hidrocarburos por su ligereza y vaguedad, como la propuesta de interconectar los campos petroleros ecuatorianos con el Oleoducto Norperuano (ONP) para “el transporte de crudos a la refinería de Talara”.