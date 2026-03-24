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El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, sobre Petro-Perú. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, sobre Petro-Perú. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que establece medidas para la reorganización patrimonial de la empresa estatal Petro-Perú.

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