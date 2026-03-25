El gobierno de José Balcázar derogaría el DU 010-2025, que dispone la reorganización y escisión patrimonial de Petro-Perú, una medida que vendrá antecedida por un rescate financiero por más de US$2.000 millones.

Así lo dio a conocer durante una reunión sostenida hoy con trabajadores federados de la estatal y el gremio de transporte de carga pesada.

“Yo me la estoy jugando por Petro-Perú, pero esto tiene que administrarse de manera correcta”, manifestó José María Balcázar, presidente de la República, según comentaron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL).

Explicó, durante la reunión, que la derogatoria del DU forma de un paquete de medidas orientadas a fortalecer a la empresa estatal, entre ellas un nuevo rescate financiero por más de US$2.000 millones para que pueda pagar a sus proveedores de crudo.

Esta es, una cifra 15 veces mayor a la anunciada por la Junta General de Accionistas (JGA) de Petro-Perú la semana pasada: S/500 millones o US$132 millones.

Cabe recordar que Fernando De la Torre, exgerente Finanzas de Petro-Perú, advirtió que S/500 millones “no servirían de nada” porque la deuda de capital de trabajo de la estatal asciende a US$1.530 millones.

Para conseguir los más de US$2.000 millones, el mandatario se ha ofrecido a emitir “un aval frente a la banca privada”.

Aseguró que dicho aval no demandará una inyección de recursos de todos los peruanos porque será obtenido con garantías del Estado.

Añadió que toma estas y otras decisiones sin que “nadie le diga qué hacer” y advirtió que venía recibiendo “presiones” desde el ámbito empresarial para que el DU 010-2025 no sea derogado.

Balcázar hizo estas declaraciones en reunión sostenida con la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL), la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) y varios gremios de transporte de carga pesada, que representan a 960 empresas a nivel nacional.