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El Ejecutivo define finalmente el monto del nuevo salvataje de Petro-Perú: serían más de US$2.000 millones. (Imagen: Andina | Composición: Kelly Villanueva)
El Ejecutivo define finalmente el monto del nuevo salvataje de Petro-Perú: serían más de US$2.000 millones. (Imagen: Andina | Composición: Kelly Villanueva)
Por Juan Saldarriaga

El gobierno de José Balcázar derogaría el DU 010-2025, que dispone la reorganización y escisión patrimonial de Petro-Perú, una medida que vendrá antecedida por un rescate financiero por más de US$2.000 millones.

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