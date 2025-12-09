Petro-Perú incluyó su sede principal, ubicada en la avenida Canaval y Moreyra N.° 150, en San Isidro (Lima), dentro de la lista de activos no necesarios y no estratégicos para su operación que actualmente son evaluados con la asistencia técnica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
Esta acción tiene como objetivo identificar la alternativa de gestión más conveniente desde el punto de vista económico y técnico, priorizando criterios de eficiencia patrimonial, sostenibilidad financiera y alineamiento con la estrategia corporativa de la empresa.
La evaluación se realizó en el marco de las competencias de Proinversión para brindar asistencia técnica a entidades públicas, así como del convenio suscrito entre ambas instituciones el 18 de julio de 2025.
Dicho acuerdo contempla la revisión de la información remitida por Petro-Perú, la absolución de consultas especializadas y la elaboración de un diagnóstico técnico que permita definir la modalidad de gestión más adecuada para cada inmueble.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, el análisis considerará diversas alternativas, entre ellas la venta, el arrendamiento, la cesión de uso u otras modalidades que resulten viables según la evaluación técnico-económica.
Con la incorporación de su sede principal, Petro-Perú suma 60 activos en proceso de evaluación a través de Proinversión, como parte de un proceso integral de optimización de su cartera inmobiliaria.
